Dijital cüzdan PAYCELL artık Kuzey Kıbrıs’ta

Turkcell, fatura ödemesi, alışveriş, para transferi gibi birçok işlemi güvenle yapabileceğiniz dijital cüzdan uygulaması Paycell’i Kuzey Kıbrıs’ta da hayata geçirdi

Kuzey Kıbrıs Turkcell, fatura ödemesi, alışveriş, para transferi gibi birçok işlemi güvenle yapabileceğiniz dijital cüzdan uygulaması ve yeni nesil pos hizmeti sunan Paycell uygulamasının tanıtım etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, çok sayıda üst düzey yönetici, Turkcell’in iş ortakları ve basın mensupları katıldı.Lansmanda Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’in açılış konuşması ardından Türkiye Paycell Genel Müdürü Serhat Dolaz ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Finansal Risk Yönetim Müdürü Esin Rodoplu Kablan’ın sunumları yer aldı.Etkinlikte kurulan 4.5G deneyim alanında katılımcılarla hız testleri gerçekleştirildi, müşteri hizmet alanında 4.5G uyumlu sim kart kontrolleri yapıldı. Gece, pasta kesimi, toplu fotoğraf çekimi ve akustik müzik performansları ardından son buldu.Pasta kesimi sırasında tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell ekibini tebrik eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, önemli bir hizmetin Kuzey Kıbrıs’la buluştuğunu ifade etti.Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir gerçekleştirdiği konuşmasında, finansal bir uygulama olan Paycell’le ilgili kısa bilgi paylaştı. Paycell’in dijital ödeme ile kolaylık sağladığını ve kredi kartı kullanım alışkanlıklarının değiştiğini aktaran Küçüközdemir, Paycell’in aynı zamanda elektronik bir cüzdan niteliğinde olduğundan da bahsetti. Paycell’in hızlı, kolay ve güvenli bir uygulama olduğunu vurgulayan Küçüközdemir, Turkcell’in Kuzey Kıbrıs’ta da bu uygulamayı hayata geçirmesinin önemine değindi. Paycell ekibi yanında Turkcell Fintech Grup Koordinatörü, Koopbank, Colendi ve Maypay’in iş ortaklığı sayesinde projenin başladığını söyleyen Küçüközdemir, bu iş ortaklıklarının diğer bankalarla büyüyeceğini belirttiği konuşmasında son olarak 4.5G’nin 7 Eylül’de diğer operatörden 52 gün önce ilk kez Kuzey Kıbrıs Turkcell’le dört dörtlük bir şekilde hizmete gireceğinin altını çizdi.Lansmanda gerçekleşen ilk sunumda Türkiye Paycell Genel Müdürü Serhat Dolaz, Paycell’in tarihçesinden ve hedeflerinden bahsetti. Dolaz sunumunda, Paycell ürününün global başarılı bir marka olmasının ve finansal servislerin geleceğini şekillendirmesinin en önemli hedefleri olduğunu aktardı. Dolaz, Paycell’i Kuzey Kıbrıs’ta hizmete sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını aktarırken destek olan iş ortaklarına ve tüm ekibe teşekkür etti.Lansmanda gerçekleştirdiği sunumda Kuzey Kıbrıs’ta hayata geçen Paycell uygulaması ile ilgili detayları aktaran Kuzey Kıbrıs Turkcell Finansal Risk Yönetim Müdürü Esin Rodoplu Kablan, ürünün sağladığı kolaylık, hız ve avantajlarından bahsetti. Paycell’in nasıl ve nerelerde kullanıldığını anlatan Kablan, ödemelerin güvenli ve elektronik ortamdan yapılabildiğinin, Paycell’in QR kod ve çok yakında hizmete girecek yeni nesil pos özelliklerinin altını çizdi. Kablan ayrıca lansmana özel ağustos ayı sonuna kadar Paycell uygulamasını indirip dijital cüzdanını oluşturan Turkcell’lilere 5GB hediye edildiğinin de bilgisini paylaştı.