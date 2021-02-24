Levent College’de "Yapay Zeka" konuşuldu

Levent College’in çevrim içi ev sahipliğinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Sayın Kamil Yurtkan tarafından "Yapay Zeka" konulu seminer düzenlendi

“Mühendislikte Yapay Zeka Uygulamaları” konulu seminer 19 Şubat 2021 tarihinde saat 14:00’da Levent College ev sahipliğinde çevirim içi olarak moderatör eşliğinde gerçekleşti. Seminerin konuğu Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kamil Yurtkan oldu.



Yrd. Doç. Dr. Kamil Yurtkan, yapay zeka konusunun 1940’larda Alan Turing’in ortaya attığı “Makineler düşünebilir mi?” sorusu ile başladığı ve günümüzde evrimsel yapay sinir ağları gibi ileri seviye yöntemlere kadar geliştiğinden bahsetti. Bugün yapay zeka ve alt sahalarında kullanılan kavramlar olan Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Doğal Dil İşleme, Örüntü Tanıma, Bilgisayarla Görü konuları hakkında sunum yaptı. Ardından yapay zeka uygulamalarını örnekler ile açıkladı. Mühendisliğin her alanındaki uygulamalar hakkında bilgi vererek Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği ve Biyomühendislik gibi farklı mühendislik alanlarındaki Bina Modellemesi, Yüz Tanıma, Otonom sürüş gibi seçilmiş uygulamalardan bahsedildi. Seçilen uygulamalarla Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde tamamlanan çalışmalardan da örneklemeler sunuldu.



Öğrencilerin soru ve görüşleriyle devam eden seminerde katılımcıların merak ettiği yapay zekanın günlük hayatımızda nerelerde karşımıza çıktığı gibi soruların cevapları arandı ve güncel uygulamalar tartışıldı. Günlük hayatımızdaki uygulamaların yanı sıra gelecekte ne şekillerde hayatımıza gireceği konuşulup otonom sürüş, yapı modellemesi, ev işlerinde görevli robotlar gibi mevcut ve yakın gelecekte hayatımıza girmesi beklenen yapay zeka uygulamalarından örnekler verildi.



Ayrıca Mühendislik Fakültesi, eğitimi, bölüm ve programları hakkında bilgiler veren Yrd. Doç. Dr. Kamil Yurtkan eğitimde kalite konusuna da değinerek fakültenin akreditasyon süreçleri ve akredite olan programlarını anlattı. Seminer, mühendislik alanında yüksek öğrenim görmeyi planlayan öğrencilere tavsiyeler ile son buldu.



Seminer bitiminde Levent College öğrencilerinin yoğun ilgisi üzerine Sayın Yurtkan talebi kırmayarak 2. oturum şeklinde devam etti.

