Johnson and Johnson aşısının tek dozu yeterli

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Johnson and Johnson ilaç firması tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının "güvenli ve etkili" olduğunu ve hastalığa karşı yüzde 66 koruma sağladığını bildirdi.

FDA uzmanlarının 26 Şubat'ta aşının acil kullanım onayını görüşeceği toplantı öncesi yayımlanan analizde, 44 bin kişi üzerinde denenen Johnson and Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısının hastalık ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığı ifade edildi.

Jonhson and Johnson aşısı, onaylanması durumunda, ABD'de acil durum kullanım onayı alan 3'üncü aşı olacak.

Söz konusu aşı tek doz uygulanıyor.