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KTOEÖS, yarın ve salı günü 4 okulda grev yapacak

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KTOEÖS, yarın ve salı günü 4 okulda grev yapacak
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 Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, yarın ve Salı günü öğleden sonra ders yapmama eylemine devam edeceklerini açıkladı.
Eylem açıklamasında, yarın eylemde olacak okulları şöyle sıraladı:
“Lapta Yavuzlar Lisesi, Polatpaşa Lisesi, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi”
Eylem Salı günü saat 14.00’te Lapta Yavuzlar Lisesi’nde eylem ve basın açıklaması yapılacağını da belirtti.
 
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