Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig’de 5. Hafta sonuçları

KIRMIZI GRUP
Northernland Dipkarpaz-Kaplıca Karadeniz 61: 3 – 3
Mehmetçik-Tuzlaspor: 1 – 1
German Gold Akova Vuda-Pile: 1 – 1
Dörtyol-Zella Estate Yenierenköy: 5 – 0
İncirli-Türkmenköy: 0 – 0
BEYAZ GRUP
Gülgün Süt Düzova-Vadili: 0 – 7
Ortaköy-T.Ersalıcı Dikmen Gücü:0 – 1
Mevlevi-Bostancı Bağcıl: 2 – 1
Atoll Kozanköy-Karaoğlanoğlu: 1- 1
Denizli-Demirhan: 6 – 1
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.