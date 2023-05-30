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KTOEÖS greve devam ediyor: “Sınavlar gerçekleştirilmeyecek”

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KTOEÖS greve devam ediyor: “Sınavlar gerçekleştirilmeyecek”
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, yarın 08.30-12.00 saatleri arasında okullarda grev yapılacağını ve sınavların gerçekleştirilmeyeceğini bildirdi.
Yazılı açıklamasında, “Dayatmalara boyun eğmeyecek, mücadele etmeye devam edeceğiz” diyen Eylem, şunları kaydetti:
“Görülen odur ki; Sayın Cumhurbaşkanı, UBP-DP-YDP hükümeti ve Milli Eğitim Bakanı dayatmayla öğretmene, topluma saldırmayı sürdürmekte, bunda ısrar etmekte, öğretmeni, örgütünü itibarsızlaştırmaya ve zayıflatmaya çalışmaktadır. Konunun yasanın öteside gizli amaçlar taşıdığı açıktır. 31.05.2023 Çarşamba günü 08.30-12.00 saatleri arasında okullarımızda grev yapılacak, sınavlar gerçekleştirilmeyecektir. Oluşan kaosun sorumlusu Eğitim Bakanlığı olacaktır. Tüm toplumu, sendikaları, siyasi partileri topluma dayatılan bu baskı ve zulüm karşısında taraf olmaya çağırıyoruz.”
 
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