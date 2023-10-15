banner913
banner932
Cihangir, Kartal’ı avladı
Cihangir, Kartal’ı avladı
12 0
Gönyeli, Geçitkale'yi dörtledi
Gönyeli, Geçitkale'yi dörtledi
56 0
 
Lefkoşa’da yarın 2 caddede elektrik kesintisi…
Lefkoşa’da yarın 2 caddede elektrik kesintisi…
18 0
Gazze’ye ölüm ablukası
Gazze’ye ölüm ablukası
23 0
Belediyeler: İmar yetkisinin belediyelerden alınması kabul edilemez
Belediyeler: İmar yetkisinin belediyelerden alınması kabul edilemez
30 0
P20 Zirvesi TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da katılımıyla Yeni Delhi'de başladı
P20 Zirvesi TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da katılımıyla Yeni Delhi'de başladı
16 0
Siviller zor durumda
Siviller zor durumda
27 0
banner964

KTOEÖS, Bekirpaşa Lisesi önünde eylem, 19 okulda grev yapacak

banner476

banner974
KTOEÖS, Bekirpaşa Lisesi önünde eylem, 19 okulda grev yapacak
banner971

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), tam gün eğitime karşı başlattığı eylemlere yarın devam ediyor 

KTOEÖS yarın 19 okulda öğleden sonra eylemde olacağını açıkladı. 

Sendika ayrıca saat 14.00'de İskele Bekirpaşa Lisesi önünde başlayacak yürüyüş eylemi yapacak. Eyleme, Bekirpaşa Lisesi, Karpaz Meslek Lisesi, İskele Ticaret Lisesi, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Erenköy Lisesi ve  Mehmetçik Ortaokulu öğretmenleri katılacak.

Öğleden sonra eylemde olacak tüm okulların ise şunlar olacağı belirtildi:

"Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Osman Örek Meslek Lisesi, Atleks Sanverler Ortaokulu, Cumhuriyet Lisesi, Oğuz Veli Ortaokulu, Erenköy Lisesi, Bekirpaşa Lisesi, Karpaz Meslek Lisesi, Mehmetçik Ortaokulu, İskele Ticaret Lisesi, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Güzelyurt Meslek Lisesi"

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.