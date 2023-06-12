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Kantara yaz kampları 3 Temmuz – 9 Eylül arasında yapılacak

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Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın konuyla ilgili yazılı açıklamasında, gençlerin merakla beklediği Kantara Yaz kamplarının planlamasını yaparak hazır olduklarını ifade ederek, kayıtların yarından itibaren  www.kamp.genclik.gov.ct.tr adresinden online yapılacağını belirtti

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Kantara yaz kampları 3 Temmuz – 9 Eylül arasında yapılacak
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 Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği Kantara yaz kampları, 3 Temmuz – 9 Eylül tarihleri arasında on dönem olarak yapılacak.
Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın konuyla ilgili yazılı açıklamasında, gençlerin merakla beklediği Kantara Yaz kamplarının planlamasını yaparak hazır olduklarını ifade ederek, kayıtların yarından itibaren  www.kamp.genclik.gov.ct.tr adresinden online yapılacağını belirtti.
Kayıtlarda, şubatta kış kampına gitmek için ücretini ödeyerek kayıt olan ancak Türkiye’de yaşanan deprem felaketinden dolayı iptal edilen kamplara katılamayan gençlere öncelik verildiği de belirtildi. 
Gençlere eğitim öğrenim hayatlarının ardından iyi bir yaz tatili dileyen Özsaygın, geçirecekleri kamp süresinin de arkadaşlık, eğlence ve birliktelik halinde geçmesini diledi.
Kantara Yaz kamplarının ücretinin 600 Türk Lirası olarak belirlendiğini kaydeden Özsaygın, kamp tarihlerini de şöyle sıraladı:
“03 Temmuz – 08 Temmuz:         6 – 7. sınıf
10 Temmuz – 15 Temmuz:           12. sınıf
17 Temmuz – 22 Temmuz:           9-10. sınıf
24 Temmuz – 29 Temmuz            12 . sınıf
31 Temmuz – 5 Ağustos                6.-7. sınıf
07 Ağustos – 12 Ağustos              10 – 11. sınıf
14 Ağustos – 19 Ağustos              9.-10. sınıf
21 Ağustos – 26 Ağustos              7-8. sınıf
28 Ağustos – 02 Eylül                     10-11. sınıf
04 Eylül – 09 Eylül                          7.-8. sınıf”
 
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