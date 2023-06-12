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Dikkat, gece yarısından sonra internette kesintiler olacak

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Bu gece 00.00 – 06.00 arası internet bağlantılarında belli aralıklarla kesintiler olacak

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Dikkat, gece yarısından sonra internette kesintiler olacak
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Yurtdışı internet bağlantısının sağlandığı 2 cihazın 1 tanesinde kapasite artırımı nedeniyle cihaz değişimi yapılacağından bu gece 00.00-06.00 saatleri arasında internet bağlantılarında belli aralıklarla kesintiler olacağı açıklandı.
 
Telekomünikasyon Dairesinden yapılan açıklamada, kesintiden dolayı abonelerden anlayış beklendiği kaydedilerek, gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuldu.
 
Kesinti olacak devreler şöyle:
 
NN980022, ME 980009, NN980005, ME980008, ME980060, NN980037, NN980001, NN980043
NN980041, ME980015, ME980016, NN980036, ME980021, ME980041, ME980023, ME980024
ME980026, NN980011, NN980016, ME980030, NN980015, NN980045, NN980020, NN980002
NN980000, ME980031, ME980046, NN980040, ME980054, NN980006, NN980008, NN980007
ME980035, NN980009, NN980018, ME980042, ME980001, NN980029, NN980010, NN980003
ME980034, ME980025, ME980038, ME980033, NN980004, ME980049, ME980050, NN980019
NN980013, NN980014, NN980032, NN980039, NN980017, NN980038, NN980025, NN980026
ME980000, ME980037, ME980017, ME980062, ME980005, ME980014, ME980020, ME980039
ME980018, ME980032, ME980022, ME980005, ME980007, NN980027, ME980010, ME980012
 
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