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"Güvenli okulların halkın hizmetine sunulması, devletin en temel görevi"

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KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, hem kamu okullarının altyapılarının geliştirilmesi, hem de bilimsel, nitelikli, laik eğitim verecek güvenli okulların halkın hizmetine sunulmasının, devletin en temel görevlerinden olduğunu vurguladı

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"Güvenli okulların halkın hizmetine sunulması, devletin en temel görevi"
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Gazimağusa’da Namık Kemal Lisesi’nde meydana gelen olayın, eğitimin ve okulların ihmal edilmemesi gerektiğini gösterdiğini kaydetti. 
KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı yazılı açıklamasında, hem kamu okullarının altyapılarının geliştirilmesi, hem de bilimsel, nitelikli, laik eğitim verecek güvenli okulların halkın hizmetine sunulmasının, devletin en temel görevlerinden olduğunu vurguladı. 
“Bu görev, halkını düşünen her yurtseverin sorumluluğudur” diyen Elmalı, ihmal edilen, ötelenen, değersizleştirilmeye çalışılan kamusal hizmetlerin görmezden gelindikçe, bu hizmetleri alanların mağduriyetinin de gün geçtikçe arttığına işaret etti. 
Elmalı, “Ülkede hükümetlerin önceliğinin, başta sağlık ve eğitim olmak üzere kamusal hizmetlerin altyapılarını geliştirmek ve verimliliğini artırmak olması gerektiğini” kaydetti. 
Okulların bakım, onarım ve gelişiminin önemine işaret eden Elmalı, Namık Kemal Lisesi’nde çok daha kötü bir şekilde sonuçlanabilecek bu olayın, herhangi bir can kaybına neden olmadan atlatıldığını ifade ederek, şunları dile getirdi:
“Öğrencilerimizin güven içinde eğitim alacağı okullar yaratmak görevinizdir. Ailelerin çocuklarını güvenle göndereceği okul ortamları oluşturmak sorumluluğunuzdur. Eğitime bütçe ayırmıyorsunuz. Bu halk bunları hak etmiyor.”
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