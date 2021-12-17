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Halil Falyalı serbest kaldı

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Halil Falyalı serbest kaldı
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Girne'de davası görülen Halil Falyalı ve çalışanları aleyhine yürütülen davada şikayetçinin şikayetini geri çekmesi üzerine dava geri çekildi.
Halil Falyalı ve çalışanları aleyhlerindeki davalar geri çekilince serbest kaldı. Serbest kalması ile mahkeme önünde basına kısa açıklama yapan Falyalı “Adalete olan güvenim tamdır” dedi. “Suçsuzluğumuz ispatlandı fakat suçsuz yere cezalı yattık” diyen Falyalı, daha sonra konuyla ilgili avukatlarıyla birlikte ayrıntılı açıklamaları olacağını belirtti.
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