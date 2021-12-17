Halil Falyalı serbest kaldı

Girne'de davası görülen Halil Falyalı ve çalışanları aleyhine yürütülen davada şikayetçinin şikayetini geri çekmesi üzerine dava geri çekildi.
Halil Falyalı ve çalışanları aleyhlerindeki davalar geri çekilince serbest kaldı. Serbest kalması ile mahkeme önünde basına kısa açıklama yapan Falyalı “Adalete olan güvenim tamdır” dedi. “Suçsuzluğumuz ispatlandı fakat suçsuz yere cezalı yattık” diyen Falyalı, daha sonra konuyla ilgili avukatlarıyla birlikte ayrıntılı açıklamaları olacağını belirtti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.