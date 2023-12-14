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Gençlerin gururlandıran başarıları

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Cambridge Uluslararası IGCSE Information and Communication Technology (ICT) sınavında Gökdeniz Dağ ve Cambridge GCE AS Level Information Technology sınavında Şahnazar Derici Kıbrıs birincisi oldu.

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Gençlerin gururlandıran başarıları
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Cambridge Assessment International Education(CAIE) uluslararası sınav merkezi tarafından 2023 Haziran ayında düzenlenen IGCSE Information and Communication Technology sınavında A* derecesi elde eden öğrenciler arasında Kıbrıs genelinde en yüksek A* puanı almayı başaran Türk Maarif Koleji öğrencisi Gökdeniz Dağ oldu.

Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencisi Şahnazar Derici ise yine Cambridge Uluslararası Sınav Merkezi tarafından yapılan GCE AS Level Information Technology sınavında A derecesi elde eden Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum öğrenciler arasında en yüksek notu alarak Kıbrıs birinciliğini elde etti.

Ders öğretmenleri Güncem Kınay Göksan tarafından hazırlanan Gökdeniz Dağ ve Şahnazar Derici, Güney Kıbrıs'ta Pavilion Hall'da düzenlenen tören ile "Outstanding Achievements Top in Cyprus" ödüllerini aldı.
Lefkoşanın güney kesiminde Cambridge Assessment International Education(CAIE) merkezi tarafından düzenlenen ödül töreninde öğrencilerin mutluluğunu paylaşanlar arasında aileleri, İngiliz Yüksek Komiseri Irfan Siddiq OBE, Cambridge Bölge Müdürü Anastasia Andritsou, Avrupa Uluslararası Cambridge Ortaklıklar ve Proje Başkanı müdürü Martin Nuttal,Türk Maarif Koleji Okul Müdürü Candan Kortay ve IGCSE/AS Level Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ders Öğretmeni Güncem Kınay Göksan da hazır bulundu.

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