Ayhan Başkal'a Barış Manço Onur Ödülü

Ülkemizin ve İskele'mizin önemli ses sanatçısı ve bestecisi Ayhan Başkal, önemli bir ödülün sahibi oldu.Anavatan Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM)düzenlediği ödül törenine katılan Ayhan Başkal, müzik dünyasında büyük iz bırakarak aramızdan ayrılan değerli sanatçı Barış Manço Onur Ödülü’nün sahibi oldu.