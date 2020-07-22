Çocuklar tam donanımlı bir kampüste nitelikli eğitimle buluşuyor

1 Eylül'de Yeniboğaziçi-Mağusa’da eğitime başlayacak olan Yakın Doğu Okul Öncesi, İlkokulu ve Koleji yetkilileri, Akdoğan ve Beyarmudu Belediye Başkanlarını ziyaret etti.

Belediye başkanları, Yakın Doğu Koleji’nin yıllardır eğitimde güven inşa eden bir marka olduğunu ifade ederek, bölge çocuklarının teknolojik, sosyal, sportif ve kültürel olarak tam donanımlı bir kampüste donanımlı bir eğitimle buluştuğunu belirtti

1 Eylül 2020’de Yeniboğaziçi-Mağusa’da eğitime başlayacak olan Yakın Doğu Okul Öncesi, İlkokulu ve Koleji yetkilileri, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif ile Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’i ziyaret ederek yeni açılacak olan Yakın Doğu Koleji’nin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Ziyarete katılan Yakın Doğu Koleji Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris ve Yakın Doğu Koleji İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, Ahmet Latif ile İlker Edip’e, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Yeniboğaziçinde eğitime başlayacak olan Yakın Doğu Koleji’nin vizyon-misyonu hakkında detaylı bilgiler aktardı.

Ziyaretlerde Yakın Doğu Koleji’nin köklü eğitim geleneğinden bahseden Yakın Doğu Koleji Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris, uygulayacakları eğitim müfredatı, kampüs alt yapısı ve bölgeye götürecekleri hizmetlerden söz etti.

Yıllara dayanan tecrübeleri ve kurumsal güvenceleri ile tam donanımlı yeni kampüste güçlü eğitim sistemi ve eğitim kadrosuyla okul öncesi, anaokul ve ilkokul ve kolej sınıflarında Gazimağusa Bölgesi çocuklarına eğitim vereceklerini dile getiren İdris, her bir bireyin iyi bir eğitimle donatılacağını söyledi. İdris, ziyaretlerde şunları dile getirdi: “Yakın Doğu Koleji İnteraktif eğitim gerçekleştirilebilen çağdaş teknolojik donanıma sahip sınıfları, fizik-kimya ve biyoloji laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları,bilim atölyeleri, kütüphane, resim, müzik, dans ve diğer sanat etkinlik odaları, çok amaçlı gösteri ve toplantı salonları, açık spor alanları, yemekhaneleri ile donatılan ayrıcalıklı bir kampüste eğitim verecek. Laboratuarların yanı sıra tüm sınıflarda akıllı tahta, görsel ve işitsel ekipmanlarla uygulamalı ders faaliyetleri gerçekleştirileceğiz.”

Yakın Doğu Koleji İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü de, 3 yaştan itibaren çift dilli eğitim programı uygulayacaklarını ilkokul ve kolejde de Cambridge ve Pearson Edexcel müfredatı uygulandığını, İngilizce yanında ve Fransızca’nın da ikinci yabancı dil olarak okutulacağını anlattı.

Sosyal ve sportif faaliyetler ile bilgi ve beceriyle donatılmış bireyler yetiştireceklerinden söz eden Aligüllü, Yakın Doğu Koleji’nin bölgeye gidecek olmasından bölge halkının göstermiş olduğu ilgiyle de teşekkür etti. Ertan Aligüllü, “Yeniboğaziçi bölgesinde Yakın Doğu Koleji’nin okul öncesinden lise çağına kadar kampüs açılacağını duyurduğu ilk günden itibaren büyük ilgi görüyoruz. Bölge halkına eğitim adına bize duydukları güven için teşekkür ederiz” dedi.

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif de, Yakın Doğu Koleji’nin yıllardır eğitimde güven inşa eden bir marka olduğunu ifade ederek, bölge çocuklarının teknolojik, sosyal, sportif ve kültürel olarak tam donanımlı bir kampüste donanımlı bir eğitimle buluştuğunu belirtti.

Bölge çocuklarının geleceği için büyük bir şans yaratıldığını dile getiren Edip, “Çağın ihtiyaçları doğrultusundaki eğitim modeliyle Yeniboğaziçi-Gazimağusa bölgesinde Anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise bünyesinde eğitim verecek olan Yakın Doğu Koleji bölgemizde böylesi ihtiyaç duyulan bir eğitim kurumu ihtiyacını karşılamış olacak. Bölgemizde sosyal gelişme, istihdam ve canlılık getirecek olan yatırımın hayırlı olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ise, yeni eğitim-öğretim yılında Yeniboğaziçinde faaliyete geçecek olan Yakın Doğu Koleji gibi bir kurumun bölgede kurulmasından dolayı hem istihdam sağlanacak olması bakımından hem de çocukların nitelikli eğitim alacak olmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Yakın Doğu Koleji’nin kendi kültürünü çok iyi bilen ve kültürüne önem veren kurumlardan biri olduğundan söz eden Edip, “Yakın Doğu Koleji’nin ülkemize ait kültürü çocuklarımıza en iyi şekilde aktaracağına inancımız tam. Sıfır yaştan üniversite eğitimine kadar her ayrıntısı çocuklar düşünülerek kurgulanan okul yapıları ve dersliklerde çocuklarımızın, öğrenci merkezli uygulamalı eğitim modeli ile kendi kültürünü bilen, yeniliğe açık, özgüveni yüksek, kendi varlığının farkında ve özel olduğunun bilincinde yetişecek olmasından büyük mutluluk duyuyoruz ” sözlerini kullandı.

1 Eylül 2020 tarihinde eğitime başlayacak olan Yeniboğaziçi Yakın Doğu Koleji’ne 2020-2021 Eğitim-öğretim yılı kayıtları devam ediyor. Kayıtlar, Mağusa Larnaka yolunda bulunan Near East Bank ikinci kat kayıt bürosundan yapılabiliyor. Ayrıca, 0548 838 65 11 no’lu telefondan da kayıt ve detaylı bilgiye ulaşılabiliyor.