Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için, YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanları ile Türk Dünyasından ödüllü toplam 35 sanatçı/akademisyen tarafından özel olarak hazırlana toplam 80 eserlik “20 Temmuz Barış ve Özgürlük” sergisi açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları ile Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan, Gagauzya ve Rusya sanatçılarının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı toplam 80 eserin yer aldığı sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Öğretim elemanları ile Türk dünyasından ödüllü 35 sanatçı/akademisyen’in eserleri sergileniyor

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, Fransız yazar ve filozof Albert Camus’un “Dünya aydınlık olsaydı, sanat olmazdı” sözleriyle başladığı konuşmasına, Sanat ve bilim her zaman insanlığı aydınlatan ışık kaynağı olmuştur.Bu aydınlık çevremizi, dünyamızı algılayabilmek ve yorumlayabilmek için vazgeçilmezdir" dedi.

Şanlıdağ, şöyle dedi:

"Bugün Kıbrıs’ta Barış ve Özgürlüğün 46. Yılını geride bırakmış durumdayız. Türkiye ile birlikte yılmadan verilen onurlu mücadeleler sonucunda Kıbrıs Türk halkının özgür, bağımsız, kendi devleti ve bayrağı altında bir yaşama kavuştu. 20 Temmuz 1974’de düzenlenen Türkiye’nin Garantör haklarına bağlı olarak düzenlenen Barış Harekâtı hem Türklere, hem Rumlara barış getirdi. 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı’nın yıl dönümünde başta Anavatan Türkiye olmak üzere Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmesine emek verenlere ve bu vatan için mücadele eden herkese minnettarız. Şehitleri rahmetle, gazileri saygı ve şükranla anarken, bugüne adanan Barış ve Özgürlük Sergisinde emeği geçenlere teşekkür eder, iyi seyirler dilerim.”

Konuşmanın ardından Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları ile Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan, Gagauzya ve Rusya sanatçılarının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı toplam 80 eserin yer aldığı “20 Temmuz Barış ve Özgürlük” sergisi kurdelesi kesildi. Sergi 29 Temmuz 2020 gününe kadar 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.