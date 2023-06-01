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Çavuşoğlu: "Sendikayla uzlaştık"

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Çavuşoğlu: "Sendikayla uzlaştık"
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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile bugün yaptıkları görüşmenin ardından uzlaşıya vardıklarını ve sendikanın eylemlerine son vermesini beklediklerini söyledi.

Çavuşoğlu, varılan uzlaşı sonucunda, ikinci dönem ara sınavlarında alınan notların dönem sonu notu olarak sayılacağını belirtti.
İkinci dönem ara sınav notları geçmek için yeterli değilse, 8-9-10-11’inci sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin bütünleme sınavına gireceğini kaydeden Çavuşoğlu, 6’ncı ve 7’nci sınıflar için bütünleme sınavı düzenlenmeyeceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ikinci dönem ara sınavlarında alınan notların dönem sonu notu olarak sayılacağını belirtti. Çavuşoğlu, 6. ve 7. sınıflar haricinde diğer tüm sınıflarda geçmek için yeterli notu alamayan öğrencilerin bütünleme sınavına girebileceğini söyledi.
Karneler ile ilgili tartışmaların da ortadan kalkacağını ifade eden Çavuşoğlu, yeni akademik takvimin yarın Bakanlık tarafından açıklanacağını belirtti.
 
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