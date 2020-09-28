banner480
banner69
Bankamatiklerin arkası çöplük gibi
Bankamatiklerin arkası çöplük gibi
24 0
Sessiz derbi
Sessiz derbi
18 0
 
Özbilgehan cimnastik salonundaki çalışmaları denetledi
Özbilgehan cimnastik salonundaki çalışmaları denetledi
36 0
38 0
Yeni Fabia 2021'de geliyor!
Yeni Fabia 2021'de geliyor!
26 0
Elektrikte grev başladı
Elektrikte grev başladı
50 0
141 0
banner460

Bir yerel 6 pozitif vaka

banner476

Bir yerel 6 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1593 olduğunu, 6 pozitif vakaya  rastlandığını, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, açıklamasında, tespit edilen vakalardan 4 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğunu, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirterek, temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Pilli’nin açıklamasına göre, 28 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1593

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6  

Ülke dışından gelen vakalar – 4 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1

Yerel vakalar -1 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-17 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 166.410  

Toplam Vaka Sayısı- 752 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 604 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 144

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 32    

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 112 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.