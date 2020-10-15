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Heyecanlı bekleyiş
Heyecanlı bekleyiş
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Nöbetçi eczaneler (15 Ekim 2020)

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Nöbetçi eczaneler (15 Ekim 2020)

LEFKOŞA

ÇAĞLAYAN ECZANESİ

İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa İtimat yanı, Yusuf Kaptan Sahası karşısı

0392 227 61 81

ECEM ECZANESİ

Bedrettin Demirel Cad.No: 127

03922288956

ÖZYOL ECZANESİ

Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy

03922232131

GİRNE

ADAŞEHİR ECZANESİ

Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası Yanı, Avrasya Gold Apartmanı, Dükkan:2, Girne Merkez (Arçelik Yanı, Yok Yoktur Market karşısı.)

03928150188

RIZKI ECZANESİ

NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı

0392 815 34 96

MAĞUSA

FAYDALI ECZANESİ

Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı

03923656922

BARIŞER ECZANESİ

MUSTAFA KEMAL BULVARI YAŞAM HASTANESİ YANI NEWLİFE APT.DÜKKAN 1

03923656040

GÜZELYURT

SEVİL ECZANESİ

55 Ecevit Cad. Beşyol

03927143591

İSKELE

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası

05391099577

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı

03927278240

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