Nöbetçi eczaneler (15 Ekim 2020)

LEFKOŞA
ÇAĞLAYAN ECZANESİ
İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa İtimat yanı, Yusuf Kaptan Sahası karşısı
0392 227 61 81
ECEM ECZANESİ
Bedrettin Demirel Cad.No: 127
03922288956
ÖZYOL ECZANESİ
Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy
03922232131
GİRNE
ADAŞEHİR ECZANESİ
Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası Yanı, Avrasya Gold Apartmanı, Dükkan:2, Girne Merkez (Arçelik Yanı, Yok Yoktur Market karşısı.)
03928150188
RIZKI ECZANESİ
NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı
0392 815 34 96
MAĞUSA
FAYDALI ECZANESİ
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı
03923656922
BARIŞER ECZANESİ
MUSTAFA KEMAL BULVARI YAŞAM HASTANESİ YANI NEWLİFE APT.DÜKKAN 1
03923656040
GÜZELYURT
SEVİL ECZANESİ
55 Ecevit Cad. Beşyol
03927143591
İSKELE
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası
05391099577
LEFKE
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı
03927278240