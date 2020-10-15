Bugün 5 pozitif vaka, 7 taburcu

KKTC’de son 24 saatte yapılan 1915 PCR testi sonucunda 5 pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, tedavisi tamamlanan 7 kişinin ise taburcu edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Pilli yazılı açıklamasında, pozitif vakalardan birinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 4 kişinin de daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu süreçte gözetim altında bulunduklarını belirtti.

“MECBUR KALMADIKÇA GÜNEYE GEÇMEYİN”

Açıklamasında, Güney Kıbrıs'ta vaka sayılarının arttığına işaret eden Pilli, mecbur kalmadıkça Güneye geçilmemesi gerektiğini kaydetti.

Pilli, Güney’de çalışan ve mecburi gidenlerin de orada bulunduğu süre içerisinde maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyuması gerektiginin altını çizdi.

Pilli, sınır kapılarında, vakalardaki artış nedeniyle tüm önlemlerin alındığını, sınır kapılarında rastgele yapılan PCR testlerinin sıklaştırıldığını, şuana kadar rastgele yapılan PCR testlerinde herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bugün itibariyle Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün yapılan test sayısı 1915,

Bgün saptanan pozitif vaka sayısı 5,

Ülke dışından gelen vakalar 1,

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar 4,

Yerel vaka yok, iyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı 7,

Yapılan toplam test sayısı 195.336,

Toplam vaka sayısı 824,

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 777,

Tedavisi devam eden vaka sayısı 43,

Pandemi merkezindeki hasta sayısı 14,

Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 28,

Toplam kaybedilen hasta sayısı 4,

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1.”