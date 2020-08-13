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Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı
Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı
53 0
Offroadçular çamurda dans ettiler
Offroadçular çamurda dans ettiler
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Klasikler Başkent’in hazinelerini aradılar
Klasikler Başkent’in hazinelerini aradılar
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Zarlar Ada anısına atıldı
Zarlar Ada anısına atıldı
25 0
Limasol - Baf sınırında yangın
Limasol - Baf sınırında yangın
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Sampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya çıktılar
Sampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya çıktılar
290 0
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Nöbetçi eczaneler (13 Ağustos 2020)

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Nöbetçi eczaneler (13 Ağustos 2020)

LEFKOŞA

GALEN ECZANESİ

Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali Karşısı Küçük Kaymaklı

0392 227 26 03

FERİN ECZANESİ

Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzeri, Halk Bankası Yanı, Eski Le Meyhane, Cebeci Sok. N0:35 Yenikent Gönyeli

0392 223 42 82

ECEGÜL ECZANESİ

Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy

03922255847

GİRNE

AŞAR ECZANESİ

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32 Girne

03928157075

DÜNYA ECZANESİ

Salih Miroğlu cCad. Ataker İş Hanı No:1

03928150009

MAĞUSA

VELİ NURLUÖZ ECZANESİ

HASAN BARBAÇOLLİ SOKAK SAKARYA 48 DÖVEÇ APT. B BLOK NO:1 SALAMİS YOLU YENİ LEMAR ARKASI

03923653631

BARIŞER ECZANESİ

MUSTAFA KEMAL BULVARI YAŞAM HASTANESİ YANI NEWLİFE APT.DÜKKAN 1

03923656040

GÜZELYURT

İNCİRLİ ECZANESİ

Büyük Ada Sok.N0:22

03927142874

LEFKE

ENVER POLİLİ ECZANESİ

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

0392 727 76 46

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