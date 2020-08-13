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Kaner'i gururlandıran ziyaret

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Kaner'i gururlandıran ziyaret
Sezona Süper Kupa şampiyonluğu ile başlayıp Nicosia Group Kıbrıs Kupası şampiyonluğu ile tamamlayan Yenicami, kulübün eski başkanlarından ve destekçilerinden Kaan Kaner’i çifte kupa ile ziyaret etti. 
Ziyarette kulüp başkanı Ali Vehid, Asbaşkan Ahmet Şeytan, Sportif Direktör Ulus Nasıroğlu ve teknik sorumlumuz Özgü Bayraktar yer aldı. Kaner Group Direktörü Kaan Kaner ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken takımın elde ettiği başarıları kutladı. Ayrıca Yenicami’nin büyük bayrağı sezon içerisinde kazanılan başarılardan dolayı Kaner Group binasına asıldı."
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