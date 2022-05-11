Düşük Bel Modasının Önlenemez Yükselişi

Hem Y2K trendi hem de TikTok videoları sayesinde bir süredir dönüşünün sinyallerini veren düşük bel modası, artık resmi olarak aramızda. Onayını nereden aldı diye soracak olursanız, yüksek moda üyelerinin 2022 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarına göz atmak yeterli aslında.

Tıpkı 90’lı yıllarda Jennifer Lopez ve Christina Aguilera gibi popüler isimlerin kliplerinde ve kırmızı halı törenlerinde tercih ettiği düşük belli jean pantolonlar, Missoni’den Molly Goddard’a ve MSGM’ye kadar pek çok markanın koleksiyonunda kendine yer buluyor. Buradaki kilit nokta, daha doğrusu geçmişle günümüz arasında farkı sağlayacak çizgi, üstüne nasıl bir parça seçilmesi gerektiği. Miu Miu’nun 2022 İlkbahar/Yaz koleksiyonuna baktığımızda ise örneğini çok net görmek mümkün. Düşük bele sahip mini etekler, trençkottan blazer ceketlere kadar zamansız ve klasik parçalarla buluşturularak günümüz dünyasına stil sahibi bir duruşla adapte ediliyor.