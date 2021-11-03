Çikolatadan elbiselerle defile

Fransa’da çikolata ve moda severler, geleneksel Çikolata Fuarı’nda sunulan çikolatalı elbiselerle bir araya geldi

Fransa’nın başkenti Paris'te 26 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Çikolata Fuarı geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamamıştı.Bir yıl aradan sonra tekrar düzenlenen Çikolata Fuarı'na çeşitli ülkelerden 100’e yakın çikolata üreticisi firma katıldı.Çikolata Fuarı’nın açılışında, ünlü modacıların tasarladıkları çikolatalı kıyafetler defilede tanıtıldı. Podyuma çıkan mankenler çikolatalı elbiseleriyle yürürken, bazı mankenler kıyafetlerindeki çikolatalardan yiyerek dikkat çekti.Çikolatalı moda defilesine yoğun ilgi gösteren çikolata ve moda severler, yeterli yer olmadığı için defileyi ayakta izlemek zorunda kaldı. Başkentin tarihi sergi sarayı Parc des Expositions de la Porte Versaille'de düzenlenen fuara katılan çikolata severler, dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce çikolata üreticisinin en son tasarımlarını keşfetme şansına sahip oldu.Ünlü çikolata üreticileri Bonnat, Pralus, Hasnaâ Chocolats Grands Crus, Guerlais, Hugo & Victor’a ev sahipliği yapan Çikolata Fuarı, üreticilerle tanışma fırsatı da sundu.