Erçin'le Kitap Dünyası

"Ahlâk kurallarına uyan veya uymayan bir kitap diye bir şey yoktur, kitaplar ya iyi yazılmıştır ya kötü." Oscar Wilde

Hazırlayan: Erçin SELASİYE





HAFTANIN EN ÇOK OKUNAN KIBRIS KİTAPLARI:

Boncuklar Senin Olsun – Özden Selenge

Perşembe Ressamları – Bir Dostluk Yolu 1998-2020 – Heidi Trautmann

KKTC’de Suçlar ve Cezalandırma Prensipleri – Rauf Kürşad

Güçük Prens – Kıbrıs Türkçesi – Antoine de Saint-Exupery

KKTC İdari Yargılama Hukuku (Türk ve İngiliz Hukuk Sistemleriyle Karşılaştırılmalı Bir İnceleme) - Tufan Erhürman



BONCUKLAR SENİN OLSUN – ÖZDEN SELENGE



Yazar, öykülerinde yurdunun geçmişinin derinliklerinde geziniyor. Ve sanatının yüzünü bir kez daha aklıyor, çarpıcı insan, doğa betimlemeleri, belleklerde iz bırakacak özgün sözcük öbekleriyle, şiirsel akıcı dili ve sanatsal düzeyiyle.

Altmış yılının öncelerinde, küçük köylü çocuklarının masal yüklü ve dokunulmamış, erdem dünyasını, yaşanan onca hüzne karşın, insan ya da hayvan, canlı ya da cansız bir varlığı sevmekle, onunla bir bağ kurmakla varolmaya çalışan Kıbrıs’ın insanını, kaleminin büyüsüyle günümüze aktarıyor ve okuyucuyu o destansı yaşanmışlıkların içine çekiyor.













HAFTANIN EN ÇOK OKUNAN DÜNYA KİTAPLARI:

Gece Yarısı Kütüphanesi – Matt Haig

Efsun – Selahattin Demirtaş

Köpekli Çocuklar Gecesi – Oya Baydar - Can Yayınları

İçimizdeki Şeytan – Sabahattin Ali

Çavdar Tarlasında Çocuklar (Gönülçelen) – J. D. Salinger



GECE YARISI KÜTÜPHANESİ – MATT HAİG

Hepimiz hayatımızın bir ya da birçok noktasında kendimizi mutsuz hissederiz ve ‘acaba bunu seçmese miydim? Sorusu beynimizi kemirir. İnsan olmanın gerekliliği bunda gizlidir çünkü. Hep daha iyiyi daha güzeli isteriz. Ama fark etmemiz gereken şey hayatımızı iyisiyle kötüsüyle kabul ederek kararlarımızın arkasında durabilmektir. Hayatta ‘kusursuz mutluluk’ diye bir şeyin olmadığını kabul ettiğimiz zaman mutluluk da arkasından gelir.

Gece Yarısı Kütüphanesi; Bence çoğu insanın ilgisini çekebilecek türde bir kitap ve kesinlikle okunmalı.







HAFTANIN KİTABI KAVGAM – ADOLF HİTLER Adolf Hitler, yaklaşık 6 milyon Yahudiyi gözünü bile kırpmadan ölüme terk eden bu adamı hepimiz tanıyoruz.

Peki hangimiz bu olayların arka planını biliyoruz? Hangimiz Adolf Hitler'in Yahudi düşmanlığının sebebini araştırıyoruz? Pek çok insan araştırmıyor. Hatta merak bile etmiyor. Fakat ben o insanlardan değilim. 6 milyon devasa bir sayı. Ki bir ırktan nefret etmek de sıradan bir şey değil. İşte tam da bu yüzden bu adamın sebeplerini hep merak ettim. Elime herhangi bir tarih kitabı alabilir, tarihçilerin süslü anlatımıyla onların bakış açılarından gerçeği öğrenebilirdim. Ama ben merak ettiğim şeyi merak ettiğim adamdan öğrenmek istedim. Çocukluk hayalleri olan ve ressam olmak isteyen bir adamın nasıl bir caniye dönüştüğünü ondan dinlemek istedim. İşte "Kavgam" Hitleri ve yaptığı soykırımın nedenlerini anlatan bir kitap. Mantıklı gelse de gelmese de…







HAFTANIN YAZARI

YUVAL NOAH HARARİ (1976 - )

İsrailli tarihçi ve yazardır.

Yuval Noah Harari, Shlomo ve Pnina Harari'nin üç çocuğundan biri olan İsrail'in Kiryat Ata kentinde doğdu ve büyüdü.

Harari üç yaşında kendi kendine okumayı öğrendi. Hayfa'daki Leo Beck Eğitim Merkezi'nde sekiz yaşından itibaren entelektüel olarak yetenekli çocuklar için bir sınıfta okudu.

17 yaşında Kudüs İbrani Üniversitesi'nde tarih ve uluslararası ilişkiler okumaya başladı.

Gey olan Harari 2002'de kocası İtzik Yahav ile tanıştı. Yahav aynı zamanda Harari'nin kişisel yöneticisidir. Kanada, Toronto'da resmi bir törenle evlendiler.

Akademik kariyer

Harari, ilk olarak 1993'ten 1998'e kadar Kudüs İbrani Üniversitesi'ndeki çalışmalarında ortaçağ tarihi ve askeri tarih konusunda uzmanlaştı. Doktora derecesini 2002 yılında Oxford'daki Jesus College'da Steven J. Gunn'ın gözetiminde tamamladı. 2003-2005 yılları arasında Yad Hanadiv Bursiyeri olarak doktora sonrası araştırmalar yaptı. Harari Oxford'dayken, kendi yazıları üzerinde etkisi olduğunu kabul ettiği Jared Diamond'ın yazılarıyla ilk kez karşılaştı. Bir Berggruen Enstitüsü salonunda Harari, Diamond's Guns, Germs ve Steel'in “akademik kariyerimde bir tür aydınlanma olduğunu söyledi. Aslında bu tür kitaplar yazabileceğimi fark ettim.

Edebiyat kariyeri

Sapiens: İnsanlığın Kısa Tarihi adlı kitabı, ilk olarak 2011 yılında, öğrettiği bir lisans dünya tarihi dersinin 20 dersine dayanarak İbranice olarak yayınlandı. Daha sonra 2014 yılında İngilizce olarak yayınlandı ve o zamandan beri yaklaşık 45 dile çevrildi. Kitap, Taş Devri'ndeki Homo sapiens'in evriminden 21. yüzyılın politik ve teknolojik devrimlerine kadar insanlık tarihinin tüm uzunluğunu araştırıyor. İbranice baskısı İsrail'de en çok satanlar listesine girdi ve halk arasında büyük ilgi uyandırdı ve Harari'yi bir ünlüye dönüştürdü. Joseph Drew, "Sapiens, karşılaştırmalı medeniyet öğrencileri için geniş kapsamlı ve düşündürücü bir giriş sağlıyor," bunu "sosyal bilimlerin önemini ve geniş kapsamını vurgulayan" bir çalışma olarak görüyor.

Harari'nin takip kitabı Homo Deus: Yarının Kısa Tarihi 2016'da yayınlandı ve Homo sapiens'in geleceği için olasılıkları inceliyor. Kitabın önermesi, gelecekte insanlığın mutluluk, ölümsüzlük ve Tanrı benzeri güçler kazanmak için önemli bir girişimde bulunacağının ana hatlarını çiziyor. Kitap, geçmişe ve bugüne dayanarak gelecekte Homo sapiens için bu tutkunun gerçekleştirilebileceği çeşitli yolları açıkça tahmin etmeye devam ediyor. Gelecek için çeşitli olasılıklar arasında Harari, büyük veriye tapan bir felsefe veya zihniyet için vericılık terimini geliştirir. The New York Times Book Review'de yazan Siddhartha Mukherjee, kitabın "beni tamamen ikna etmekte başarısız olmasına" rağmen, onu "gelecek hakkında düşünenler için önemli bir okuma" olarak gördüğünü belirtti.

30 Ağustos 2018'de yayınlanan 21. Yüzyıl İçin 21 Ders adlı son kitabı, daha çok günümüz kaygılarına odaklanıyor

Görüşler

Harari, Homo sapiens'in bugünkü durumuna ve geleceğine nasıl ulaştığı ile ilgileniyor. Tatminsizliği insan gerçekliğinin "derin kökü" ve evrimle ilgili olarak görüyor. Harari, 2017 tarihli bir makalesinde, devam eden teknolojik ilerleme ve yapay zeka alanındaki ilerlemeler yoluyla, "2050 yılına kadar yeni bir insan sınıfı ortaya çıkabileceğini - işe yaramaz sınıf. Sadece işsiz değil, aynı zamanda işsiz olan insanlar" olduğunu savundu. Bu yeni sosyal sınıfla ekonomik, sosyal ve politik olarak ilgilenmenin önümüzdeki on yıllarda insanlık için merkezi bir meydan okuma olacağını öne sürdü.

Harari, yapay zeka ve biyomühendislikte bir silahlanma yarışında varoluşsal bir tehdit görüyor ve ekolojik çöküş, nükleer savaş ve teknolojik bozulma gibi tehditleri çözmek için ülkeler arasında yakın işbirliğine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Harari, tarım devriminden bu yana hayvanların, özellikle evcilleştirilmiş hayvanların içinde bulunduğu kötü durum hakkında yorum yaptı ve bir vegan. Guardian'ın "Endüstriyel tarım tarihin en kötü suçlarından biridir" başlıklı 2015 tarihli bir Guardian makalesinde, "endüstriyel olarak yetiştirilen hayvanların kaderi [...] zamanımızın en acil etik sorularından biri" olarak nitelendirdi.







