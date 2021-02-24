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2021 Trend alarmı: "Kolye çanta" modası başlıyor

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2020 yılında en çok hangi çantalar moda oldu derseniz cevabımız yan takılmış bel çantaları olurdu. Ama 2021 çanta modası için bambaşka bir öngörümüz var; kolye çantalar!

2021 Trend alarmı: "Kolye çanta" modası başlıyor
Küçük çanta takmaya alıştığımızı anlayan firmalar 2021 çanta modasını çoktan belirledi bile.

Küçük çanta takmaya alıştığımızı anlayan firmalar 2021 çanta modasını çoktan belirledi bile.

 

İster zincir detaylı, ister cüzdan boyutunda isterseniz de kocaman!

Uzun uzun çanta hazırlama ve onu kolunuzda saatlerce taşıma telaşı da bu modayla sona erecek gibi duruyor.

Genellikle cüzdan şeklinde yapılan bu kolye çantaların birçok modeli ünlü markalar tarafından tasarlanmaya başladı.

Genellikle cüzdan şeklinde yapılan bu kolye çantaların birçok modeli ünlü markalar tarafından tasarlanmaya başladı.

2019 Çanta Trendleri

Çok ünlü markaların 2021 çanta sezonunda bu kolye çantaları bol bol göreceğiz.

K moda çanta modeli anahtarlıklar papatya çan kolye anahtarlık kolye güzel çanta dekoratif kolye biblo kadın anahtarlıklar|Anahtar Zincirleri| - AliExpress

Telefon, kartlar ve biraz da para taşımanıza yardım edecek boyutta olan bu çantaların fiyatları da markalara göre büyük farklılık taşıyor.

Sevdalinka Fashion Kadın Çantaları ve Modelleri - Hepsiburada.com

Ama büyük büyük çantalar yerine taşıması bir çanta kadar kolay olan bu modellere dönmek aslında çok mutlu edici.

ilkbahar yaz chanel çanta modelleri 2019 2020 - Trendler ve Moda

Yeni çıkan modayı ilk takip edenlerden olmak isterseniz hemen bir kolye çanta sahibi olmanız için doğru bir an

Çünkü çok yakında onu her yerde görmeye başlıyor olacağız :)

Çünkü çok yakında onu her yerde görmeye başlıyor olacağız :)


Geçtiğimiz senenin en moda parçası ise bu sene yerini "kolye çantalara" bırakıyor.

 
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