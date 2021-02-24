2021 Trend alarmı: "Kolye çanta" modası başlıyor

Küçük çanta takmaya alıştığımızı anlayan firmalar 2021 çanta modasını çoktan belirledi bile.
İster zincir detaylı, ister cüzdan boyutunda isterseniz de kocaman!
Uzun uzun çanta hazırlama ve onu kolunuzda saatlerce taşıma telaşı da bu modayla sona erecek gibi duruyor.
Genellikle cüzdan şeklinde yapılan bu kolye çantaların birçok modeli ünlü markalar tarafından tasarlanmaya başladı.
Çok ünlü markaların 2021 çanta sezonunda bu kolye çantaları bol bol göreceğiz.
Telefon, kartlar ve biraz da para taşımanıza yardım edecek boyutta olan bu çantaların fiyatları da markalara göre büyük farklılık taşıyor.
Ama büyük büyük çantalar yerine taşıması bir çanta kadar kolay olan bu modellere dönmek aslında çok mutlu edici.
Yeni çıkan modayı ilk takip edenlerden olmak isterseniz hemen bir kolye çanta sahibi olmanız için doğru bir an
Çünkü çok yakında onu her yerde görmeye başlıyor olacağız :)