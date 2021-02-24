İçecek Seçimlerinizin Sizinle İlgili Verdiği 7 İpucu

Hem çay hem de kahve, kültürümüzde oldukça önemli bir yere sahip. Kimilerimiz gün boyu çay içerken kimilerimiz ise kahvesiz güne başlayamıyor. Kimilerimiz içinse bu iki harika içecek arasında seçim yapmak bir hayli zor! Yapılan araştırmalar, kahve ve çay arasındaki bu tercihimizin kişiliğimizle ilgili önemli ipuçları verdiğini doğruluyor. Biz de sizler için çay ya da kahve tüketmeyi tercih edenlerin en belirgin özelliklerini araştırdık. Üstelik her biri bilim insanları tarafından onaylı! İşte içecek seçimlerinizin sizinle ilgili verdiği 7 önemli ipucu…

1. Dışa dönük kişiler, kahvedense çay içmeyi tercih ediyor

Amerika’da OnePoll tarafından yapılan bir araştırmaya göre dışa dönük kişiler çay içmeyi tercih ederken içe dönük kişiler ise kahve içmeyi tercih ediyorlar. Ancak Cardiff Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre kahve, dışa dönük insanların iş performansını arttırırken içe dönük insanların ise iş performanslarını düşürüyor!

2. Kahve içmeyi tercih edenler, risk almaya daha yatkın oluyor

Yapılan araştırmalar, kahvenin heyecan arayışı, dürtüsellik ve risk alma eğilimi ile doğrudan ilişkili olduğunu kanıtlıyor! Yani kahve içmeyi tercih edenler, genellikle, ekstrem sporlardan ve yeni deneyimlerden keyif alıyor.

3. Çay içmeyi tercih edenler, çok daha iyi uyuyor

Yapılan anket çalışmaları, çay içmeyi tercih edenlerin daha ortalama bir uyku kalitesine sahip olduğunu kanıtlıyor. Kahve tüketmeyi tercih edenler ise genellikle uyku problemleriyle mücadele ediyor.

4. Çay içmeyi tercih edenler, tatlılara daha düşkün oluyor

Çay tüketmeyi tercih edenlerin içeceğine şeker ekleme olasılığı, kahve tüketmeyi tercih edenlere göre çok daha yüksek! Yani çay tüketenlerin büyük bir kısmı çayına şeker eklerken kahve tüketenler şekersiz kahve içmeyi tercih ediyor.

5. Kahve içmeyi tercih edenler, köpeklerle daha iyi anlaşıyor

Yapılan anketler kahve içmeyi tercih eden insanların köpeklere, çay içmeyi tercih eden insanların ise kedilere düşkün olduğunu doğruluyor.

6. Çay içmeyi tercih edenler, genellikle daha yaratıcı oluyor

Yapılan araştırmalar, çayın yaratıcı yönümüzü harekete geçirdiğini doğruluyor. Kahve ise yaratıcılık üzerinde bilinen bir etkiye sahip olmasa da sorunları çözmemizi hızlandırıyor!

7. Kahve içmeyi tercih edenler, strese daha yatkın oluyor. Buna karşın depresyona yatkın olmadıklarını da söyleyelim!

Kentucky Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, öğrencilerin iş yükü arttıkça kahve tüketimlerinin de doğru orantılı olarak arttığını gösteriyor. Kafein, stresi azaltmak bir yana dursun onu körüklüyor. Buna karşın sık sık kahve tüketenlerin depresyon düzeyleri tüketmeyenlere göre çok daha düşük.