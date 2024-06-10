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Yine kavrulacağız

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Yine kavrulacağız
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Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde 3-4 derece yükselerek 44 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi'nin 11-17 Haziran dönemine ilişkin hava tahminlerine göre, yarın iç kesimlerde en yüksek 37-40, sahillerde 30-33 derce dolaylarında seyredecek hava sıcaklığı, sonraki günlerde iç kesimlerde 41-44, sahillerde 34-37 dereceye yükselecek.
Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, pazar günü yer yer kuvvetli esecek.
 
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