Yine kavrulacağız

Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde 3-4 derece yükselerek 44 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi'nin 11-17 Haziran dönemine ilişkin hava tahminlerine göre, yarın iç kesimlerde en yüksek 37-40, sahillerde 30-33 derce dolaylarında seyredecek hava sıcaklığı, sonraki günlerde iç kesimlerde 41-44, sahillerde 34-37 dereceye yükselecek.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, pazar günü yer yer kuvvetli esecek.

