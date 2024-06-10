İthal donmuş kuzu eti dağıtımına başlandı

Buna göre, ülkenin farklı bölgelerinde, 46 noktada satışı yapılacak donmuş etin kilogram fiyatı 375 TL olarak belirlendi.
TÜK’ün konuyla ilgili açıklaması şöyle:
“Bakanlar Kurulu kararıyla donmuş kuzu bacak eti ithali için yetkilendirilen TÜK, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı temsilcilerinin belirlediği et ithalatı kriterlerine uygun olarak ithal edilen donmuş kuzu bacak eti dağıtımına başladı.
Eti sağlıklı şekilde muhafaza edebilecek olanaklara sahip ve talepte bulunan market ve kasapların listesi ekte sunuldu. İthal donmuş kuzu bacak etinin perakende satış fiyatı 375 TL/Kg olarak belirlendi. İrtibat numaraları ise 0533 860 3643 - 0533 884 6404’dir. ”
SATIŞ NOKTALARI
|SIRA NO
|İSİM
|ADRES
|TELEFON NO
|1
|Boysal Paşaoğlu
|Girne
|0533 8606546
|2
|Uğur Altay
|Alsancak
|0542 8566945
|3
|Cem & Aytaç Ticaret Ltd
|Alsancak
|0542 8566945
|4
|Mustafa Cumhur
|Dikmen
|0533 8659581
|5
|Aysel Gence Et Pazarı
|Güzelyurt
|0542 8573705
|6
|Gül & Gül Ksap
|Girne
|0533 8732323
|7
|Kürşat Özyanıklı
|Lefkoşa
|0542 8878368
|8
|Taner Seyhan
|Lefkoşa
|0533 8378201
|9
|Ömür Kasap (Ramadan Balcı)
|Mağusa
|0533 8304487
|10
|Ahmet Kadı (sarınç kasap)
|Geçitkale
|0533 8397702
|11
|Bey-Et
|Erülkü
|0542 8825050
|12
|Sarpkaya Ticaret (Kazım)
|Minareliköy
|0533 8755684
|13
|Ahmet Fellahoğlu (Et Şehri)
|Lefkoşa
|0548 8680959
|14
|Canev Menteşoğulları
|İskele
|0533 8756784
|15
|Anadolu Medeniyetleri
|Lefkoşa
|0533 8756784
|16
|Derya Özbek Dağ
|Hamitköy
|0548 8595040
|17
|Akbıçak Ltd. (Halil Kaan Akbıçak)
|Lefkoşa
|05488519600
|18
|MY Gourmet
|İskele
|0548 8659092
|19
|Mehmet Güder Kasap Ltd.
|Mağusa
|0533 8562637
|20
|Kasap Hasan ve Oğulları
|Mağusa
|0533 8513803
|21
|Orçun Kurtuluş
|İskele
|0533 8655989
|22
|Şerifali Oy
|Mağusa
|0533 8651905
|23
|Engin Esmeroğlu
|Akdoğan
|0533 8563387
|24
|Saray Kasap (Bekir)
|Mağusa
|0548 8515380
|25
|Sefa Aktolga
|Erenköy
|0548 8344442
|26
|Çanakkale Et Pazarı
|Mağusa
|0548 8754806
|27
|Şenkaya & Sons Trd. Ltd. (Bizim Et Kasap, Metropol, Önder Avm
|L/şa M/sa Girne
|0533 8672287
|28
|Deal Trading Ltd. (Supreme Market)
|Girne
|0533 8632357
|29
|Ercan Uygun (İleli Market)
|Alsancak
|0548 8633441
|30
|Emaş Market
|Boğaz/Girne
|0533 8331079
|31
|Okmar Market
|Lefkoşa
|0542 8543939
|32
|Benli Gıda
|Gönyeli
|0533 8581912
|33
|Hasan Oy
|Mağusa
|0533 8410603
|34
|Dilaver Bilgen
|Mağusa
|0542 8523503
|35
|Hasan Daşkın
|Mağusa
|36
|Havalı Market
|Girne
|37
|Berf Ticaret
|Mağusa
|0533 8326363
|38
|Yusuf Zorlu Kasap
|Ozanköy
|0533 8703974
|39
|Cemal Dertsiz
|Lefke
|0533 8419853
|40
|Mehmet Ceyda
|Gaziköy
|41
|Devpa Süpermarket
|Lefkoşa
|42
|Kırmızıgil
|Lefkoşa
|0533 8558971
|43
|Şah Market
|Çatalköy
|44
|Salahi Yolsal
|Mağusa
|0548 8583333
|45
|Etaş Gıda
|Vadili
|0533 867 9705
|46
|İlarma
|Mağusa
|0542 8531979