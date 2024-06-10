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İthal donmuş kuzu eti dağıtımına başlandı

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İthal donmuş kuzu eti dağıtımına başlandı
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Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ithal donmuş kuzu etinin dağıtımına başlandığını duyurarak, satış yapacak kasapların ve marketlerin listesini de kamuoyuyla paylaştı.
Buna göre, ülkenin farklı bölgelerinde, 46 noktada satışı yapılacak donmuş etin kilogram fiyatı 375 TL olarak belirlendi.
TÜK’ün konuyla ilgili açıklaması şöyle:
“Bakanlar Kurulu kararıyla donmuş kuzu bacak eti ithali için yetkilendirilen TÜK, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı temsilcilerinin belirlediği  et ithalatı kriterlerine uygun olarak ithal  edilen donmuş kuzu bacak eti dağıtımına başladı.
Eti sağlıklı şekilde muhafaza edebilecek olanaklara sahip ve talepte bulunan market ve kasapların listesi ekte sunuldu. İthal donmuş kuzu bacak etinin perakende satış fiyatı 375 TL/Kg olarak belirlendi. İrtibat numaraları ise 0533 860 3643  -  0533 884 6404’dir. ”   
SATIŞ NOKTALARI
SIRA NO İSİM ADRES TELEFON NO
1 Boysal Paşaoğlu Girne 0533 8606546
2 Uğur Altay Alsancak 0542 8566945
3 Cem & Aytaç Ticaret Ltd Alsancak 0542 8566945
4 Mustafa Cumhur Dikmen 0533 8659581
5 Aysel Gence Et Pazarı Güzelyurt 0542 8573705
6 Gül & Gül Ksap Girne 0533 8732323
7 Kürşat Özyanıklı Lefkoşa 0542 8878368
8 Taner Seyhan Lefkoşa 0533 8378201
9 Ömür Kasap (Ramadan Balcı) Mağusa 0533 8304487
10 Ahmet Kadı (sarınç kasap) Geçitkale 0533 8397702
11 Bey-Et Erülkü 0542 8825050
12 Sarpkaya Ticaret (Kazım) Minareliköy 0533 8755684
13 Ahmet Fellahoğlu (Et Şehri) Lefkoşa 0548 8680959
14 Canev Menteşoğulları İskele 0533 8756784
15 Anadolu Medeniyetleri Lefkoşa 0533 8756784
16 Derya Özbek Dağ Hamitköy 0548 8595040
17 Akbıçak Ltd. (Halil Kaan Akbıçak) Lefkoşa 05488519600
18 MY Gourmet İskele 0548 8659092
19 Mehmet Güder Kasap Ltd. Mağusa 0533 8562637
20 Kasap Hasan ve Oğulları Mağusa 0533 8513803
21 Orçun Kurtuluş İskele 0533 8655989
22 Şerifali Oy Mağusa 0533 8651905
23 Engin Esmeroğlu Akdoğan 0533 8563387
24 Saray Kasap (Bekir) Mağusa 0548 8515380
25 Sefa Aktolga Erenköy 0548 8344442
26 Çanakkale Et Pazarı Mağusa 0548 8754806
27 Şenkaya & Sons Trd. Ltd. (Bizim Et Kasap, Metropol, Önder Avm L/şa M/sa Girne 0533 8672287
28 Deal Trading Ltd. (Supreme Market) Girne 0533 8632357
29 Ercan Uygun (İleli Market) Alsancak 0548 8633441
30 Emaş Market Boğaz/Girne 0533 8331079
31 Okmar Market Lefkoşa 0542 8543939
32 Benli Gıda Gönyeli 0533 8581912
33 Hasan Oy Mağusa 0533 8410603
34 Dilaver Bilgen Mağusa 0542 8523503
35 Hasan Daşkın Mağusa  
36 Havalı Market Girne  
37 Berf Ticaret Mağusa 0533 8326363
38 Yusuf Zorlu Kasap Ozanköy 0533 8703974
39 Cemal Dertsiz Lefke 0533 8419853
40 Mehmet Ceyda Gaziköy  
41 Devpa Süpermarket Lefkoşa  
42 Kırmızıgil Lefkoşa 0533 8558971
43 Şah Market Çatalköy  
44 Salahi Yolsal Mağusa 0548 8583333
45 Etaş Gıda Vadili 0533 867 9705
46 İlarma Mağusa 0542 8531979
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