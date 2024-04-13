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Yeni haftada sıcaklıklar yükseliyor

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Yeni haftada sıcaklıklar yükseliyor
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Meteoroloji Dairesinin son değerlendirmelerine göre bugün öğle saatlerinde yer yer sağanak bekleniyor. Yeni haftada yağış yok. Sıcaklık ise 31 dereceye kadar yükselecek.
13-19 Nisan dönemine ilişkin Meteoroloji Dairesi tahmin raporuna göre bölge alçak basınç sistemi  ile periyodun ilk yarısında serin ve nemli, ikinci yarısında ise ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Sabah saatlerinde yer yer sis görülen bugün, öğle saatlerinde ise yer yer sağanak bekleniyor.
Hava yarın parçalı bulutlu, pazartesi açık ve az bulutlu, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günelri se az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.
İç kesimlerde periyodun ilk yarısında sıcaklık 24-27 derece dolaylarında seyrederken ikinci yarısında 28-31 dereceye kadar yükselecek. Sahillerde ise sıcaklığın periyot boyunca 24 - 27 derece dolaylarında  seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
 
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