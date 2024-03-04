Yağışlı hava Cumaya kadar devam edecek

Yağışlı havanın etkisindeki bölgede, çarşamba ve perşembe yer yer sağanak, cuma ise gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesinin 5-11 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Hafta boyunca hava, genellikle parçalı bulutlu geçecek, çarşamba ve perşembe yer yer sağanak, cuma günüyse gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yarın sabah saatlerindeyse yer yer sis görülecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette, çarşamba kuvvetli esecek.

