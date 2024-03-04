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Seyir halindeki araçta yangın çıktı

Lefkoşa-Girne ana yolu üzerinde bugün öğle saatlerinde seyir halindeki bir araçta yangın çıktı.

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Seyir halindeki araçta yangın çıktı
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Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Ciklos mevkiinde saat 12.00 sıralarında, Chara Lambıdou (K-58), kullanımındaki MTA 079 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyir halindeyken, muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre sonucu araçta yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, aracın motor bölümü, kaputu, ön çamurlukları, göğsü ve koltukları zarar gördü.
Soruşturma devam ediyor.
 
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