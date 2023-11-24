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Üç gün yağmur bekleniyor

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Üç gün yağmur bekleniyor
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KKTC’de havanın yarından itibaren 3 gün yağmurlu olması, hava sıcaklığının ise hafta sonundan sonra 17 santigrat dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 25 Kasım –1 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre,  belirtilen süre içerisinde ülkenin  alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri serin ve nemli, diğer günlerde ise  soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında  kalacağı tahmin ediliyor.
Rapora göre yarın parçalı çok bulutlu zamanla yağmurlu, akşam saatleri sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; pazar günü parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; pazartesi günü ise paçalı bulutlu öğleye kadar yer yer hafif sağanak yağmurlu olacak. Salı gününden cumartesi gününe kadar ise parçalı bulutlu geçecek.
Periyod süresince en yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 21 - 24, diğer günlerde ise 17 – 20 santigrat derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgarın ise periyodun ilk günleri güney ve batı yönlerden orta kuvvette zamanla kuvvetli yer yer fırtına şeklinde diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 
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