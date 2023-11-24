Dalkıran ailesi yasta

Karpaz bölgesinin küçük köylerinden Avtepe sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Avtepeli olup İngiltere’de yaşayan İbrahim Mustafa Dalkıran vefat etti.
Dalkıran’ın cenazesi bugün Avtepe Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Avtepe Mezarlığı’na defnedildi.
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