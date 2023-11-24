banner913
banner932
Komitede Başsavcılık, PGM, GKK ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor
Komitede Başsavcılık, PGM, GKK ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor
9 0
Dublin'de bıçaklı saldırı
Dublin'de bıçaklı saldırı
13 0
 
Gazze'de ateşkes başlıyor
Gazze'de ateşkes başlıyor
9 0
63 okul güçlendirilecek
63 okul güçlendirilecek
14 0
“100 bin sigortalı hasta ortada bırakıldı”
“100 bin sigortalı hasta ortada bırakıldı”
23 0
Suna’s, Matmazel Coco’yla coştu
Suna’s, Matmazel Coco’yla coştu
82 0
CTP Milletvekili İncirli: “Demokrasiden uzak yönetimler, kayıt dışı ekonomiden faydalanırlar”
CTP Milletvekili İncirli: “Demokrasiden uzak yönetimler, kayıt dışı ekonomiden faydalanırlar”
11 0
banner964
banner985

Dalkıran ailesi yasta

banner989

banner974
Dalkıran ailesi yasta
banner971
Karpaz bölgesinin küçük köylerinden Avtepe sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Avtepeli olup İngiltere’de yaşayan İbrahim Mustafa Dalkıran vefat etti.
Dalkıran’ın cenazesi bugün Avtepe Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Avtepe Mezarlığı’na defnedildi.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.