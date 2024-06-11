Üç gün boyunca kavrulacağız

Sıcak hava dalgası geliyor. Ülkeyi 2 gün etkisi altına alacak sıcak hava dalgası sebebiyle hava sıcaklığı iç kesimlerde 43 - 46 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji Dairesinden verilen bilgiye göre, 13 Haziran Perşembe günü 12.00'den 15 Haziran Cumartesi günü 15.00'e kadar bölgeyi etkileyecek sıcak hava dalgasına bağlı olarak en yüksek hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 ile 12 derece üzerinde iç kesimlerde 43 - 46 derece, sahillerde ise 37 - 40 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Sıcak hava dalgası nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara arazi ve orman yangınları, sıcak çarpması ve benzeri olaylara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları, özellikle günün en sıcak saatleri olan 12.00 - 16.00 saatleri arasında tedbir alınmadan güneş altında çalışılmaması tavsiye edildi.

