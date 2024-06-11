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Baf’ta büyük yangın

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Baf’ta büyük yangın
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Güney Kıbrıs'ın Baf kazasında, “Giolu” (Yolu) köyünün doğusunda büyük bir yangın çıktığı haber verildi.

Yangın yüzünden “Psati” köyünün tedbir amaçlı boşaltıldığını duyuran Rum haber kaynakları, bölgede esen güçlü rüzgarların itfaiyenin işini zorlaştırdığını kaydetti.
Haberde yangına karadan ve havadan müdahale edildiği belirtildi.
 
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