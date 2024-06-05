Termometreler, 44 dereceyi gördü

Başkent Lefkoşa'da dün hava sıcaklığı 44 dereceye ulaştı. Meteoroloji Dairesi hafta boyunca sıcak hava dalgası uyarısında bulundu.

Lefkoşa'da termometreler 44 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamada, cuma gününe kadar devam edecek sıcak hava dalgasından dolayı sıcaklığın mevsim normallerinden 7 ile 9 derece daha yüksek olacağı belirtildi. Hava sıcaklığının iç kesimlerde 40 - 43 derece, sahillerde ise 33 - 36 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Daire, arazi ve orman yangınları, sıcak çarpması gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınması, 12.00-16.00 saatleri arasında tedbir alınmadan güneş altında çalışılmaması uyarısında bulundu.

