Kız öğrencilerini taciz etti

Lefkoşa'da ortaokul öğretmeni 34 yaşındaki Mustafa Yağcıoğlu, 15 ile 16 yaşındaki iki kız öğrencisini taciz etti



Lefkoşa'daki bir ortaokulda görev yapan öğretmen Mustafa Yağcıoğlu, 15 ile 16 yaşındaki iki kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

“Cinsel taciz” ve “Elektronik Haberleşme Yasası’nı ihlal” suçlamalarıyla 3 gündür tutuklu olan zanlı dün teminat duruşmasına çıkarıldı.

Mahkemede olguları anlatan polis, zanlının telefonunda yapılan incelemede eski öğrencilerinden 15 yaşındaki B.B. ile cinsel içerikli yazışmaların bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının, öğrencisiyle olan konuşmasında konunun cinselliğe gelmesine engel olmadığının saptandığını söyledi.

Polis, zanlının ayrıca, özel ders verdiği 16 yaşındaki kız öğrenci ile aralarında geçen mesajlaşmalarda da “tanga, sütyen, popo” gibi kelimelerin de geçtiğini, “Tanga giyer misin?” gibi cinsel içerikli sorular ve konuşmalar yaptığını kaydetti.

Zanlının öğrencilere herhangi bir fiziksel teması veya fiziksel tacizi bulunmadığını belirten polis, iki gönüllü iki ifade suçunu kabul ettiğini aktardı.

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINACAK

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından açığa alınacağını belirterek, teminat talep etti.

ZANLININ AVUKATI: MÜVEKKİLİNİN GÖNÜLLÜ DEĞİL, PSİKOLOJİK BASKI ALTINDA İFADESİ ALINDI

Zanlının avukatı ise, müvekkilinin gönüllü değil, psikolojik baskı altında ve çok yorgun olduğu bir saatte ifadesinin alındığını savundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının, 200 bin TL nakit teminat, 2 milyon TL şahsi kefalet ve KKTC vatandaşı iki kişinin 1’er milyon TL kefalet imzalaması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

