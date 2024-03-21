Son 24 saatlik Yağış miktarları

Meteoroloji Dairesi son 24 saatte ülke geneli meydana gelen yağış miktarlarını açıkladı.





Daire açıklamasına göre, en fazla yağış metre kareye 21 kilogramla Sandallar’a düşerken, İskele’de 16, Pile’de 13, Çayırova, Gazimağusa, Koruçam ve Mehmetçik’te 12, Dörtyol ve Salamis’te 11, Akdoğan’da 9, Ziyamet, Kaleburnu ve Beyarmudu’nda 8 kilogram yağış kaydedildi.







Yağış alan diğer bölgelerde metre kareye 0,1 ile 5 kilogram arası yağış düştü.

