Sıcak ve nem bunaltacak

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.
Daireden yapılan açıklamada, 5-11 Ağustos tarihlerini kapsayacak haftada açık ve az bulutlu hava beklendiği belirtildi.
Açıklamaya göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 37-40, sahillerde 33-36 derece santigrat dolaylarında seyredecek; rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.