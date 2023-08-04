Telsim ve İş Kadınları Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İş Kadınları Derneği’nin Telsim ana sponsorluğunda organize ettiği ve bu yıl 12’ncisi düzenlenecek ‘‘Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni’’ için hazırlanan protokole İş Kadınları Derneği Başkanı Fatma Özok ve Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz imza koydu.

İş Kadınları Derneği Başkanı Fatma Özok, kadın emeğinin ön plana çıkarılması, ekonomiye katılımının artırılması ve girişimciliğin teşvik edilmesi için böyle bir ödül töreni düzenlendiğini anımsatarak, Telsim ile fikir birliği içinde olmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, ödül töreninin ana sponsoru olmaktan gurur duyduklarını ifade ederek fırsat eşitliği, eşit istihdam oranı, kadının iş gücüne katılımının önündeki engellerin kaldırılmasına destek veren Vodafone’un kadınlara bakış açısının net olduğunu söyledi.

Tüz, İş Kadınları Derneği ve Yönetim Kurulu üyeleriyle iş birliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti de ifade etti.

