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Girne Belediyesi ile KTTO olası işbirliklerini masaya yatırdı

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Girne Belediyesi ile KTTO olası işbirliklerini masaya yatırdı
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Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) arasında yapılan görüşmede, yapılabilecek işbirlikleri masaya yatırıldı, trafik ve ulaşım konuları ele alındı.
Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KTTO Heyeti, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’u ziyaret etti. Ziyarette, KTTO Başkanı Turgay Deniz, Başkan Vekili Aziz Limasollu ve Yönetim Kurulu'ndan üyeler yer aldı.
Görüşmede, KTTO ve Girne Belediyesi arasında yapılabilecek işbirlikleri ile trafik ve ulaşım konuları ele alındı.
 
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