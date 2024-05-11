Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği’nden 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' mesajı

Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği, Dünya Engelliler Haftası'nın ilk günü olan 10 Mayıs "Sağlık İçin Hareket Et Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajda fiziksel aktivitenin önemi vurgulanarak topluma “harekete geçin” çağrısı yapıldı

Dernekten yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından fiziksel aktivite için gereken girişimlerin, yasaların ve programların öneminin vurgulanması amacıyla 10 Mayıs’ın “Sağlık İçin Hareket Et Günü” ilan edildiği kaydedildi.

Toplumda obezite, kalp hastalığı gibi kronik hastalıkların modern yaşamla birlikte hızlıca arttığına dikkat çekilen açıklamada, “Bu sebeple orta ve yüksek şiddetli aktiviteler (tempolu yürüyüş, koşu, yüzme gibi) ile kişiye özel doğru egzersiz programlarını uygulamak alışkanlık haline getirilmelidir. Fiziksel aktiviteyi yeterli düzeyde yapan insanların stres yönetiminde daha başarılı olduğu, daha kaliteli uyuduğu ve kronik hastalıklardan korunduğu bilinmektedir.” ifadelerine yer verildi.





-"Doğru ve düzenli fiziksel aktivite yan etkisi olmayan bir ilaç"

Toplumun fiziksel aktiviteye zaman ayırmadığı ve bunu alışkanlık haline getirmekte zorlandığının belirtildiği açıklamada, fiziksel aktivitenin doğru ve düzenli yapıldığında yan etkisi olmayan bir ilaç olduğu vurgulandı.

“Dünya Engelliler Haftası olan 10-16 Mayıs haftasının ilk günü olan “Sağlık İçin Hareket Et Günü” ayrıca doğuştan veya sonradan engeli olan tüm özel bireyler için de önemli bir farkındalık günüdür.” ifadelerine yer verilen açıklamada, engelsiz bir toplum için özel bireylerin bağımsız ve üretken hale gelebilmelerinin önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, özel bireylere özgü fiziksel aktivite alanlarının yaratılması, kamu alanlarının erişilebilir hale getirilmesi ve ayrıca spora katılımları için uyarlanabilir fiziksel aktivite rehberlerinin oluşturulmasının önemine değinildi.

