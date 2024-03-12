banner913
banner932
Meteoroloji’den toz uyarısı
Meteoroloji’den toz uyarısı
19 0
İnsanlık Ölüyor Dünya seyrediyor
İnsanlık Ölüyor Dünya seyrediyor
14 0
 
Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri ve Dağyolu’nda yarın elektrik kesintisi olacak
Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri ve Dağyolu’nda yarın elektrik kesintisi olacak
21 0
Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’da yarın ses ve data hizmetlerinde kesinti yaşanacak
Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’da yarın ses ve data hizmetlerinde kesinti yaşanacak
32 0
Fransa'da Monica Fırtınası'nın yol açtığı selde 3 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da Monica Fırtınası'nın yol açtığı selde 3 kişi hayatını kaybetti
19 0
Hoş geldin Ramazan
Hoş geldin Ramazan
20 0
"Sana özlemimiz bitmez"
21 0
banner1012

Meteoroloji’den toz uyarısı

banner974
Meteoroloji’den toz uyarısı
banner971
Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bugün 14.00’den yarın 23.59’a kadar bölgede hava kirliliği yaratmasının beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşlara tedbirli olmaları tavsiye edildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.