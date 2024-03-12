Meteoroloji’den toz uyarısı

Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bugün 14.00’den yarın 23.59’a kadar bölgede hava kirliliği yaratmasının beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşlara tedbirli olmaları tavsiye edildi.
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