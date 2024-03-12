Harmancı Holguin'le yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı

"Çözümle ilgili görüş ve önerilerimi içeren mektup sundum; karşılıklı geçişlerin kolaylaştırılması ve yeni geçiş kapılarının açılmasının önemine dikkat çektim"

Lefkoşa Türk Belediye (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’a Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili görüş ve önerilerini içeren bir mektup sunduğunu ve karşılıklı geçişlerin kolaylaştırılmasının önemine işaret ettiğini kaydetti.

Harmancı Holguin’le dün gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre Harmancı görüşmede ivedilikle hayata geçirilebilecek güven artırıcı önlemlere ve Lefkoşa’nın doğu bölgesinde yeni bir araçlı geçişe ihtiyaç duyulduğuna da dikkat çekti.

2015 yılında Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis ile Lefkoşa’da yeni geçiş kapıları açılması için ortak talep ve iradelerini ortaya koyan bir mektubu dönemin liderlerine sunduklarını da hatırlatan Harmancı, “2020 yılından bu yana müzakerelerden uzaklaşılması ve ortak gelecek vizyonunun her iki toplumda da zayıflaması nedeniyle toplumlararası etkileşimin teşvik edilmesinin her zamankinden daha büyük bir önem taşıdığını” belirtti.

Holguin'e Kanlıdere Rehabilitasyon Projesi’yle ilgili bilgiler de veren Harmancı, güneyde uygulanan projenin kuzeyde de hayata geçirilmesiyle Kanlıdere’nin şehrin iki yakasını hem fiziksel hem sembolik olarak birleştiren bir köprü görevi göreceğini belirtti. Harmancı, projenin uygulanması için BM’yi, projeyi onaylayan ve mali kaynağını 2018 yılında ayırmış olan, Avrupa Komisyonunu teşvik etmeye davet etti.

Harmancı, sivil toplum katılımının barışın inşasında kritik rol oynadığını, belediyelerin ise sivil toplum çalışmalarının daha geniş kitlelere yayılması için önemli bir noktada olduklarını belirterek, çözüm hazırlıkları sürecine belediyeleri de dahil edilmesinin yararlı olacağını kaydetti.

