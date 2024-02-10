Meteorolojiden toz uyarısı…

Meteoroloji Dairesi, yarın saat 12.00 ile salı saat 12.00 arasında Ortadoğu’dan toz taşınımı olacağı uyarısında bulundu
Açıklamada, toz zerreciklerinin hava kirliliği oluşturması beklendiğinden, toza hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.
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