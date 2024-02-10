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Meteorolojiden toz uyarısı…

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Meteorolojiden toz uyarısı…
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 Meteoroloji Dairesi, yarın saat 12.00 ile salı saat 12.00 arasında  Ortadoğu’dan toz taşınımı olacağı uyarısında bulundu


 Açıklamada, toz zerreciklerinin hava kirliliği oluşturması beklendiğinden,  toza hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.
 
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