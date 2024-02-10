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Şampiyon Melekler anısına “ 1. Evren Çavdır Satranç Anı Turnuvası” düzenleniyor

Şampiyon Melekler’in anısını yaşatmak için Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ve Lefkoşa Satranç Derneği iş birliğinde 3 Mart’ta 1. Evren Çavdır Satranç Anı Turnuvası düzenlenecek.

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Şampiyon Melekler anısına “ 1. Evren Çavdır Satranç Anı Turnuvası” düzenleniyor
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 KTTMOB’den yapılan açıklamada, turnuvanın, “ 6 Şubat 2023 depreminde Adıyaman’da hayatlarını kaybeden Evren Çavdır, Havva Çavdır, Elvin Çavdır ve öğrenciler, öğretmenler ile velilerden oluşan Şampiyon Meleklerin anısını ve adını yaşatmak ve bu trajik olayın unutulmaması  için gerçekleştirileceği” ifade edildi.
 Acapulco Resort Otel’de  yer alacak turnuvanın,  9 yaş ve üzeri lisanslı, lisanssız herkese açık olduğu duyuruldu.
 Başvurular, 25 Şubat  Pazar günü saat 23.59’a kadar www.ktbmo.org/EvrenCavdir adresinden yapılabilecek.
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