banner913
banner932
Geçen hafta 73 trafik kazası meydana geldi, 2 kişi hayatını kaybetti
Geçen hafta 73 trafik kazası meydana geldi, 2 kişi hayatını kaybetti
15 0
KKTC Futbol Kadın Milli Takımı Serhat Deniz'e emanet
KKTC Futbol Kadın Milli Takımı Serhat Deniz'e emanet
19 0
 
Enflasyon 9 ayın zirvesine çıktı
Enflasyon 9 ayın zirvesine çıktı
15 0
İş kazası can aldı
İş kazası can aldı
27 0
Cimnastikçiler hünerlerini sergiledi
Cimnastikçiler hünerlerini sergiledi
21 0
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
11 0
KKTC, İslami gümrük birliğine talip
KKTC, İslami gümrük birliğine talip
17 0
banner964
banner985

İki gün yer yer sağanak bekleniyor

banner989

banner974
İki gün yer yer sağanak bekleniyor
banner971
Meteoroloji Dairesi, havanın yarın ve Cuma günü yer yer sağanak yağmurlu olmasının beklendiğini bildirdi.
 
Meteoroloji Dairesi’nin tahmini hava raporuna göre, bölge, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
 
Hava, yarın ve Cuma günü parçalı ve çok bulutlu akşam saatleri yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler ise parçalı bulutlu olacak.
 
Raporda, en yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 derece dolaylarında seyretmesi, rüzgarın da genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesinin beklendiği kaydedildi.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.