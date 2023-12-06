Ertaç, ikinci kez baba oldu

Aska Süper Lig ekibi Türk Ocağı Limasol kaptanı Ertaç Taşkıran ve eşi Nayle Dalka Taşkıran’ın erkek çocukları dünyaya geldi.

İkinci kez baba olan başarılı golcü isim Ertaç Taşkıran mutluluğunu sosyal medya hesabından şöyle paylaştı:

“Bu sabah itibari ile oğlumuz ASİL TAŞKIRAN İstanbul Amerikan Hastanesin’de dünyaya gelimiştir. Başta doktorumuz pro.dr Bülent Cumhur Urman hocamıza ve ekibine çok teşekkür ederiz. Hoşgeldin Bensu’muzun kardeşi oğlumuz Asil’imiz”



