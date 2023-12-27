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İki gün sabah saatlerinde yer yer sis olacak

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İki gün sabah saatlerinde yer yer sis olacak
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Bölgenin genellikle yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Yılın son günü ve yeni yılın ilk günü hava parçalı bulutlu olacak.                 
Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, hava yarın ve cuma günü az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, cumartesi az bulutlu, diğer günler ise parçalı bulutlu veya parçalı çok bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19-22 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.
 
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