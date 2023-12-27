İki gün sabah saatlerinde yer yer sis olacak

Bölgenin genellikle yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Yılın son günü ve yeni yılın ilk günü hava parçalı bulutlu olacak.
Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, hava yarın ve cuma günü az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, cumartesi az bulutlu, diğer günler ise parçalı bulutlu veya parçalı çok bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19-22 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.