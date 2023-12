Kayıp Otobüs Anıtı’nın temelleri atıldı

13 Mayıs 2024’te bitirilmesi hedeflenen anıtı İskele Belediyesi yapıyor. İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu: “Şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmak için önemli bir adım atıyoruz”

İskele Belediyesi, tamamı kendi öz kaynakları ile yapılacak Kayıp Otobüs Anıtı için bugün(27 Aralık) temel atma töreni düzenledi. Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin de katılımıyla düzenlenen temel atma töreninde, gurur, heyecan ve hüzün bir arada yaşandı. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, temel atma törenindeki konuşmasında, herkesin yüreğinde büyük acılar bırakan Kayıp Otobüs olayının unutulmasının mümkün olamayacağını ancak ailelerin acısını bir nebze olsun dindirmek, şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak için Kayıp Otobüs Anıtı’nı yapma kararı aldıklarını söyledi. Sadıkoğlu, Kayıp Otobüs Anıtı’nı, katliamın yıldönümü olan 13 Mayıs 2024’te bitirmeyi de hedeflediklerini ifade etti.İSKELE BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPIMINA BAŞLANAN KAYIP OTOBÜS ANITI’NIN 13 MAYIS 2024’TE BİTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR13 Mayıs 1964 yılında işlerine gitmek için bindikleri, yıllar sonra da Rumlar tarafından kaçırıldıkları ve kurşuna dizilerek kör bir kuyuya atıldıkları ortaya çıkan 11 Kıbrıslı Türk’ü taşıyan Kayıp Otobüs, İskele’de ölümsüzleştirilecek. İskele Belediyesi, Kayıp Otobüs Anıtı için düzenlediği temel atma töreni ile birlikte bugün resmen çalışmalarına başladı. Prof. Dr. Serdar Saydam Caddesi, İskele Karpaz Anayolu üzerinde Bahçeler mevkiinde, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi tarafından Larnakalılar Derneği’nin kullanımına verilen alanda inşasına başlanan Kayıp Otobüs Anıtı’nın 11 Kıbrıslı Türk’ün hayattan koparılışının 60. yılında, 13 Mayıs 2024’te bitirilmesi hedefleniyor. İskele Belediyesi Yüksek Mimarı Naciye Erol imzası taşıyan Kayıp Otobüs Anıtı, İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ve İskele Belediyesi İnşaat Birimi tarafından yapılacak. Kayıp Otobüs Anıtı’nda 11 Kıbrıslı Türk Şehidi temsil eden ve önlerinde şehitlerin kimlik bilgilerinin yer alacağı sütun, sütunların gerisinde ise 13 Mayıs 1964’te şehitlerle birlikte ortadan kaybolan Kayıp Otobüs heykeli olacak. Anıtta ayrıca şehitlerimizin özel eşyalarının da sergilenebileceği vitrin de yer alacak.Bugün İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen Kayıp Otobüs Anıtı temel atma törenine Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, CTP Milletvekilleri Biray Hamzaoğulları ve Fide Kürşat, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri aynı zamanda kendisi de şehit yakını olan Eray Göksan, Zekiye Gece ile Ahmet Yanmaz, Larnakalılar Derneği Başkanı Zarifşen Menteşoğlu, Onursal Başkanı Göksel Saydam, Yönetim Kurulu Üyeleri, TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, Kayıp Otobüs Belgeseli Yönetmeni Fevzi Tanpınar, muhtarlar, şehit aileleri ile çok sayıda kişi katıldı.TÖRE: “RUMLAR, KOMŞULARIMIZ MELEK DEĞİLDİR”2011 yılında dönemin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı iken Larnakalılar Derneği’ne, Kayıp Otobüs Anıtı yapılabilmesi için arazinin verilmesinde imzası bulunan Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, temel atma töreninde yaptığı konuşmasında Kıbrıs Türk halkının ulusal direnişinde ve var oluş kavgasında Kayıp Otobüs olarak bilinen şehitler anısına yapılacak anıtın, şehitleri yaşatmak için önemli bir husus olduğunu söyledi. Devamında ise şunları söyledi: Şehitleri yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Eğer şehitleri unutursak, eğer o gününün mücahitlerini, TMT mensuplarını, mücahidelerini unutursak o zaman geleceğimiz de güvence altında olmaz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Ama Kıbrıs adasında elbette barış istiyoruz. Elbette yaşananları bir nefretlik noktasına taşımayız. Ama Rumlar melek değildir, komşularımız melek değildir. Komşularımızı kimse bize melek olarak tanıtmaya kalkmasın. Onlar hala daha Enosis hayali peşindedirler. Hala daha Kıbrıs’ı Girit Adası yapmak istiyorlar. Hala daha Kıbrıs’ın Kuzey’ini de işgal edilmiş bölge olarak, kendi toprakları olarak görüyorlar. Yani Kıbrıs adasını bizimle paylaşmaya yanaşmıyorlar.”Yüzlerce insan yollarda, kimisi ise görevi başında, 1963 Kanlı Noel’inden sonra 1967’ye kadar bu topraklara can verdi, kan verdi diyen Cumhurbaşkanı Vekili Töre, bu toprakların böyle vatan olduğunu söyledi. Canı cana, kanı kana katarak bu günlere gelindiğini de ifade eden Töre, devletten, Türk ordusundan, TMT ruhundan asla vazgeçilmeyeceğini vurguladı. Kıbrıs Türk halkının soykırımdan geçirilmek istendiğini ancak kahraman Türk ordusu, Türk Milleti ve Anavatan Türkiye sayesinde kurtulduklarını da ifade ederek 20 Temmuz’a kadar dayandıklarının altını çizdi. Eğer bu Kayıp Otobüsün içindekiler Türk olmasaydı başlarına bunlar gelmezdi diyen Töre, onun için kendilerini, TMT’nin yemininde ifadesinde olan ‘kendimi Türk milletine adadım andının içerisinde gördüklerini söyledi.SADIKOĞLU: “ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRALARINA SAHİP ÇIKMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM ATIYORUZ”İskele Belediyesi olarak bugün gurur ve hüznü bir arada yaşıyoruz diyerek konuşmasına başlayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise Kıbrıs Tarihinin en kara günlerini barındıran 1963-64 yılları arasında yaşanan olayların ve bu olaylar sırasında, Kıbrıs Türkü’nün uğradığı insanlık dışı muamelenin herkesin yüreğinde derin bir yara ve hüzün bıraktığını, o acı olaylardan birinin ise 1964 yılında Larnaka’da yaşanan Kayıp Otobüs olayı olduğunu hatırlattı. Sadıkoğlu, konuşmasında şunlara yer verdi: “13 Mayıs 1964 tarihinde, Dikelya’daki İngiliz Üsleri bölgesindeki işlerine gitmek, ekmek paralarını kazanmak için her zaman Larnaka’dan bindikleri otobüse binen ancak bir daha geri dönmeyen, dönemeyen 11 Kıbrıslı Türk, insanlıktan nasibini almamış Rumlar tarafından kaçırıldıktan sonra hain ve hunharca katledildiler. Kayıp Otobüs, hepimizin yüreğinde büyük acılar bıraktı. Bugün ise o acıyı, mümkün değil belki ama bir nebze olsun dindirmek, şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmak için önemli bir adım atıyoruz.”Başkan Sadıkoğlu konuşmasında kendilerine güvenen Larnakalılar Derneği’ne, arazinin kullanımını Larnakalılar Derneği’ne veren dönemin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’ye teşekkürlerini sunarken, Kayıp Otobüs Anıtı’nın yapılabilmesi için büyük mücadeleler veren Larnakalılar Derneği merhum başkanı Prof. Dr. Serdar Saydam’ı rahmetle andı.SADIKOĞLU, ŞEHİTLERİ RAHMETLE ANDI, GAZİLERE ŞÜKRANLARINI SUNDUİskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ayrıca Kayıp Otobüs Anıtı’nın açılışını da katliamın yıl dönümünde, 13 Mayıs 2024’te yapmayı planladıklarını ve arzuladıklarını söyledi.Konuşmasını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, isimlerini tek tek paylaştığı 11 Kayıp Otobüs şehitlerini, Irak’ın Kuzeyinde pençe kilit operasyonunda şehit olan Mehmetçikleri rahmetle anarken, gazilere de şükranlarını sunarak noktaladı.TANPINAR: “YAŞANLARI DOĞRU ANLATMAK, KENDİMİZİ DOĞRU İFADE ETMEK ÇOK ÖNEMLİ”2007 yılında yayınladıkları Kayıp Otobüs Belgeseli ile farkındalık yaratan ve Kayıp Otobüs olayını gündeme getiren Kayıp Otobüs Belgeseli Yönetmeni Fevzi Tanpınar da temel atma törenine katılarak, Kayıp Otobüs Aileleri adına bir konuşma yaptı. Bir Larnaka çocuğu olarak bugün burada bu kürsüde olmaktan şeref duyduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Tanpınar, Kayıp Otobüs’ün herkesin içerisinde derin bir yara olduğunu ifade etti ve konuşmasını şöyle sürdürdü: Kayıp Otobüs’ün derin yaralarını 43 yıl boyunca içinde hisseden ailelerin yaşadığı ıstırabı da tüm ailelerimiz hemen her gün yaşıyordu. 2007 yılında ben ve ağbim Raşit Pertev bu belgeseli hazırladığında gerçekten inanılmaz derin duygular içerisindeydik. Yıllar sonra bu kadar insanın daha görünür kılınmasının büyük heyecanını yaşadık. Farkındalık son derece önemli. Kayıp Otobüs belgeseli bu anlamda çok ciddi bir farkındalık oluşturdu. Belgeselden sonra en büyük beklentimiz, genç arkadaşlar, bizden sonra gelenler arkasını getirecek ve buna benzer daha bir sürü belgesel ortaya koyacak. Ama ne yazık ki bunu göremedik. Bugün Rumlar’ın kendi kayıplarıyla ilgili 30’a yakın belgeseli olduğunu görebiliyoruz. Kayıp Otobüs Belgeseli 2007 yılından itibaren yurt dışında birçok yerde gösterim yapıldı. İzleyenler çok etkilendi. Rum gençlerin bile ağladığını, gerçekten 1974’ten önce bunları mı yaşadınız dediğini gördük. Bunları doğru anlatmak, kendimizi doğru ifade etmek çok önemli.”Kayıp Otobüs Anıtı’nın açılmasıyla birlikte önemli bir görevi yerine getirmiş, tamamlamış olacağız diyen Tanpınar, Kıbrıs Türk halkının daha hızlı olması gerektiğini, toplumsal belleği doğru şekilde yaratabilmenin yollarını daha hızlı bir şekilde düşünüp hayata geçirmemiz gerekiyor ifadelerini kullandı. Bunu yaptığımız taktirde toplum olarak daha sağlıklı ve dimdik ayakta durabilmeyi de başarabileceğiz dedi. Tanpınar konuşmasının sonunda ise anıtı hayata geçiren İskele Belediye Başkanı ve katkısı olan herkese şükranlarını sundu.SAYDAM: “RUMLARIN PROPAGANDASI BU ANIT SAYESİNDE ÇÜRÜYECEK”Kayıp Otobüs Anıtı temel atma töreninde konuşan bir diğer isim ise Larnakalılar Derneği Onursal Başkanı Göksel Saydam oldu. Kayıp Otobüs olayının tarihçesinden bahsederek konuşmasına başlayan Saydam, otobüsteki 11 Türk emekçinin her birinin yüreğinde vatan sevgisi, aile mesuliyeti ve geçim derdi olduğunu ancak Rumlar’ın bu sevgi dolu, korkusuz 11 kişiyi yarı yolda silah tehdidi ile alıkoyup meçhul bir yere götürerek kurşuna dizdiğini hatırlattı. Şehitlerin insanlığa örnek olması bakımından “Biz Ölmedik! Dün Vardık, Bugün de Varız!” ilkesi ile şehitleri bu fani dünyada ölümsüzleştirmek amacıyla Kayıp Otobüs Anıtı Projesi’nin hazırlandığını söyleyen Saydam, bu anıt sayesinde Rumların yıllarca dünya kamu oyununu yanıltmak için Kıbrıs sorununun 20 Temmuz 1974 tarihinde başladığı propagandasını da çürüteceğini vurguladı. Göksel Saydam konuşmasının sonunda ise anıt projesinde büyük emekleri olan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na, proje mimarı Naciye Erol’a, Larnakalılar Derneği merhum başkanı yıllarca bu projenin gerçekleşmesi konusunda uğraş veren Prof. Dr. Serdar Saydam’a ve bu katliamın duyurulmasında büyük emekleri olan “Kayıp Otobüs Belgeselini” hazırlayan Fevzi Tanpınar ve Raşit Pertev’e teşekkür etti.MENTEŞOĞLU: “ANIT İLE BİRLİKTE ŞEHİTLERİN MÜCADELE RUHUNU GELECEK NESİLLERE AKTARMANIN GURURU İÇİNDEYİZ”Larnakalılar Derneği Başkanı Zarifşen Menteşoğlu ise varoluş mücadelesi yıllarında emekçi insanların geceleri mücahitlik, gündüzleri de ailelerinin geçimini sağlamak için İngiliz Üsler Bölgesi’nde çalıştığını hatırlattı. ‘Kazandıkları gelirlerinin bir kısmıyla milli mücadeleye katkı yapan ve bu yolda canlarını yitiren kahraman şehitlere minnet ve şükran borçluyuz’ diyen Menteşoğlu, şehitlerin aziz hatıralarına sahip çıkan bu anıt projesi ile onların mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmanın da gururu içinde olduklarını belirtti. Larnakalılar Derneği Başkanı konuşmasında ayrıca anıt yerinin derneğe tahsilini sağlayan dönemin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Zorlu Töre ile Kayıp Otobüs Anıtı’nın yapılması için İskele Belediyesi’nin bütün imkanlarını zorlayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti.Konuşmaların ardından TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı, günün anlam ve önemini belirten Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi Kitapları ve flama taktimindi bulundu. Ardından ise protokolün de katılımıyla Kayıp Otobüs Anıtı’nın temeli atıldı.